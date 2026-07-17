Feuerwehr Herdecke

FW-EN: Feuerwehr zweimal in der Nacht im Einsatz - Behinderte Anfahrt durch Falschparker

Herdecke (ots)

Die Feuerwehr Herdecke wurde am gestrigen Abend um 22:47 Uhr in den Ortsteil Nacken alarmiert. Gemeldet war eine hilflose Person hinter einer verschlossenen Wohnungstür.

Nach dem Eintreffen verschafften sich die Einsatzkräfte gewaltsam Zugang zur Wohnung, da keine andere Möglichkeit bestand. In der Wohnung konnte der Bewohner jedoch nur noch leblos aufgefunden werden. Der Einsatz wurde anschließend an den Rettungsdienst und die Polizei übergeben.

Bereits auf der Anfahrt wurden die Einsatzkräfte durch ein falsch abgestelltes Fahrzeug behindert. Dieses versperrte die Zufahrt in die Straße und erschwerte das schnelle Erreichen der Einsatzstelle. Die Feuerwehr weist in diesem Zusammenhang erneut darauf hin, Zufahrtswege für Einsatzfahrzeuge jederzeit freizuhalten. Im Notfall zählt jede Minute. Der Verstoß wurde an die anwesende Polizei gemeldet.

Die Feuerwehr war mit neun Einsatzkräften im Einsatz. Nur wenige Stunden später wurde die Feuerwehr um 01:00 Uhr erneut alarmiert. In der Hauptstraße war es zu einem Wasserschaden gekommen. Die Einsatzkräfte erkundeten die Lage und leiteten die erforderlichen Maßnahmen zur Schadensbegrenzung ein. Jedoch war der Fall eher was für ein Sanitärunternehmen. Nach Abschluss der Arbeiten konnte der Einsatz beendet werden.

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