Feuerwehr Wetter (Ruhr)

FW-EN: Wetter - vier Einsätze am Dienstag

Bild-Infos

Download

Wetter (Ruhr) (ots)

Die Löscheinheit Alt-Wetter wurde am Dienstag, 14.07.2026, zu einer Person in Notlage an der Friedrichstraße alarmiert. Die Person gab an, sich auf der sogenannten Ruhrinsel zu befinden und diese nicht selbstständig verlassen zu können, da diese durch ein Tor gesichert war. Durch die Besatzung des Löschfahrzeuges konnte das Tor mit einem Schlüssel geöffnet und die Person aus ihrer Lage befreit werden. Der nächtliche Einsatz war nach 45 Minuten beendet.

Der Tagesdienst der Feuerwehr Wetter (Ruhr) wurde um 14:09 Uhr zu einem Hilfeleistungseinsatz am Kreisverkehr Friedrichstraße/Kaiserstraße alarmiert. Hier hatte ein Pkw aufgrund eines technischen Defekts Betriebsmittel wie Kraftstoff und Öl verloren. Der verunreinigte Bereich wurde mit Bindemittel abgestreut und der Stadtbetrieb mit der Beseitigung beauftragt. Die Polizei sicherte die Einsatzstelle ab. Das Fahrzeug wurde anschließend mit Muskelkraft von der Fahrbahn entfernt und auf einer Fläche außerhalb der Straße abgestellt. Der Einsatz konnte nach 30 Minuten beendet werden.

Über Funk wurde das Hilfeleistungslöschfahrzeug anschließend direkt in die Haydnstraße alarmiert. Hier hatte eine Person bei Bohrarbeiten in der Küche eines Mehrfamilienhauses eine Wasserleitung getroffen, aus der nun Wasser austrat. Da zunächst unklar war, wo die Wasserzufuhr abgestellt werden musste, wurde die Feuerwehr verständigt. Maßnahmen durch die Einsatzkräfte waren vor Ort jedoch nicht erforderlich, da der Verursacher die Hauptwasserleitung im Keller schließlich selbst gefunden und abgestellt hatte, sodass kein Wasser mehr nachlief. Der Einsatz wurde daraufhin nach 25 Minuten beendet.

Die Löscheinheit Alt-Wetter wurde um 16:11 Uhr zu einem Einsatz auf dem Strandweg am Harkortsee alarmiert. Hier war ein Ast in zirka fünf Metern Höhe abgebrochen und drohte, auf den Radweg zu stürzen. Das Hindernis wurde mithilfe einer Feuerwehrleine nach unten gezogen und anschließend mit einer Motorsäge zerkleinert. Der Radweg wurde abschließend gereinigt und der Einsatz nach 75 Minuten beendet.

Original-Content von: Feuerwehr Wetter (Ruhr), übermittelt durch news aktuell