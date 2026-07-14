PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Wetter (Ruhr) mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Feuerwehr Wetter (Ruhr)

FW-EN: Wetter - vier Einsätze am Dienstag

FW-EN: Wetter - vier Einsätze am Dienstag
  • Bild-Infos
  • Download

Wetter (Ruhr) (ots)

Die Löscheinheit Alt-Wetter wurde am Dienstag, 14.07.2026, zu einer Person in Notlage an der Friedrichstraße alarmiert. Die Person gab an, sich auf der sogenannten Ruhrinsel zu befinden und diese nicht selbstständig verlassen zu können, da diese durch ein Tor gesichert war. Durch die Besatzung des Löschfahrzeuges konnte das Tor mit einem Schlüssel geöffnet und die Person aus ihrer Lage befreit werden. Der nächtliche Einsatz war nach 45 Minuten beendet.

Der Tagesdienst der Feuerwehr Wetter (Ruhr) wurde um 14:09 Uhr zu einem Hilfeleistungseinsatz am Kreisverkehr Friedrichstraße/Kaiserstraße alarmiert. Hier hatte ein Pkw aufgrund eines technischen Defekts Betriebsmittel wie Kraftstoff und Öl verloren. Der verunreinigte Bereich wurde mit Bindemittel abgestreut und der Stadtbetrieb mit der Beseitigung beauftragt. Die Polizei sicherte die Einsatzstelle ab. Das Fahrzeug wurde anschließend mit Muskelkraft von der Fahrbahn entfernt und auf einer Fläche außerhalb der Straße abgestellt. Der Einsatz konnte nach 30 Minuten beendet werden.

Über Funk wurde das Hilfeleistungslöschfahrzeug anschließend direkt in die Haydnstraße alarmiert. Hier hatte eine Person bei Bohrarbeiten in der Küche eines Mehrfamilienhauses eine Wasserleitung getroffen, aus der nun Wasser austrat. Da zunächst unklar war, wo die Wasserzufuhr abgestellt werden musste, wurde die Feuerwehr verständigt. Maßnahmen durch die Einsatzkräfte waren vor Ort jedoch nicht erforderlich, da der Verursacher die Hauptwasserleitung im Keller schließlich selbst gefunden und abgestellt hatte, sodass kein Wasser mehr nachlief. Der Einsatz wurde daraufhin nach 25 Minuten beendet.

Die Löscheinheit Alt-Wetter wurde um 16:11 Uhr zu einem Einsatz auf dem Strandweg am Harkortsee alarmiert. Hier war ein Ast in zirka fünf Metern Höhe abgebrochen und drohte, auf den Radweg zu stürzen. Das Hindernis wurde mithilfe einer Feuerwehrleine nach unten gezogen und anschließend mit einer Motorsäge zerkleinert. Der Radweg wurde abschließend gereinigt und der Einsatz nach 75 Minuten beendet.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Wetter (Ruhr)
stv. Leiter der Feuerwehr, Pressestelle
Patric Poblotzki
Telefon: 0173-5132151
E-Mail: patric.poblotzki@feuerwehrwetter.de
www.feuerwehrwetter.de

Original-Content von: Feuerwehr Wetter (Ruhr), übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Wetter (Ruhr) mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Feuerwehr Wetter (Ruhr)
Weitere Meldungen: Feuerwehr Wetter (Ruhr)
Alle Meldungen Alle
  • 13.07.2026 – 21:51

    FW-EN: Wetter - zwei Einsätze am Montag

    Wetter (Ruhr) (ots) - Die Löscheinheiten Wengern, Esborn sowie Alt-Wetter wurden heute Mittag um 13:38 Uhr zu einem Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich Osterfeldstraße / Auf der Bleiche alarmiert. Dort war es bei einem Abbiegevorgang zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Lkw und einem BMW gekommen. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte hatten die Fahrerin, die Beifahrerin sowie ein Kleinkind das Fahrzeug bereits ...

    mehr
  • 06.07.2026 – 15:05

    FW-EN: Wetter - Brandmeldealarm in Industriebetrieb

    Wetter (Ruhr) (ots) - Die Löscheinheit Grundschöttel sowie der Tagesdienst der Feuerwehr Wetter (Ruhr) wurden am heutigen Montag um 11:58 Uhr zu einem gemeldeten Brandmeldealarm in einem Industriebetrieb am Altenhofer Weg alarmiert. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte konnte festgestellt werden, dass nicht eine Brandmeldeanlage, sondern eine Alarmanlage ausgelöst hatte. Diese war von einem Sicherheitsdienst ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren