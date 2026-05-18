POL-E: Essen: Unbekannter entwendet Kopfhörer und Parfum aus Drogeriemarkt - Fotofahndung
Essen (ots)
45276 E.-Steele: Am 6. Dezember vergangenen Jahres stahl ein Unbekannter Kopfhörer und Parfum aus einem Drogeriemarkt an der Bochumer Straße.
Der Unbekannte betrat die Drogerie gegen 11:15 Uhr. Anschließend steckte er Parfum und Kopfhörer in seine Jacke und verließ das Geschäft, ohne die Ware zu bezahlen. Dabei wurde er gefilmt.
Ein Foto des Tatverdächtigen finden Sie in unserem Fahndungsportal:
https://polizei.nrw/fahndung/203974
Das KK 33 ermittelt wegen Ladendiebstahls und fragt: Wer kennt den Tatverdächtigen und/oder hat Hinweise auf seinen Aufenthaltsort? Hinweise werden von der Polizei Essen unter der 0201/829-0 oder unter hinweise.essen@polizei.nrw.de erbeten./SyC
Rückfragen bitte an:
Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr
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