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Feuerwehr Wetter (Ruhr)

FW-EN: Wetter - zwei Rettungshubschrauber am Wochenende im Stadtgebiet und ein weiterer Einsatz

FW-EN: Wetter - zwei Rettungshubschrauber am Wochenende im Stadtgebiet und ein weiterer Einsatz
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Wetter (Ruhr) (ots)

Die Löscheinheiten Grundschöttel und Volmarstein wurden am Freitag, den 10.07.2026, um 12:27 Uhr zu einem Rettungsdiensteinsatz in der Straße "An den Drei Eichen" alarmiert. Aufgrund des Verletzungsmusters hatte die Kreisleitstelle bereits bei der Alarmierung einen Rettungshubschrauber zur Einsatzstelle entsandt. Auf einer Baustelle war es zu einem Betriebsunfall gekommen, bei dem die Akkus eines Lasermessgerätes explodiert waren. Durch die ehrenamtlichen Einsatzkräfte wurde die Landung des Rettungshubschraubers in unmittelbarer Nähe der Einsatzstelle abgesichert. Nach der Versorgung des Patienten durch den Rettungsdienst wurde dieser mit einem Rettungswagen in eine Spezialklinik nach Bochum transportiert. Anschließend sicherten die Kräfte der Feuerwehr noch den Start des Rettungshubschraubers ab und konnten den Einsatz nach 30 Minuten beenden.

Die Löscheinheiten Grundschöttel und Esborn wurden um 17:51 Uhr zu einem Brandeinsatz in der Straße "Am Hülsey" alarmiert. Laut dem Anrufer brannte es dort auf einer Fläche von etwa sechs Quadratmetern im Wald. Durch die Einsatzkräfte wurden die Glutnester mit Wasser aus einem Löschrucksack abgelöscht und anschließend mithilfe von Waldbrandhacken umgegraben. Abschließend wurde der Bereich mit einer Wärmebildkamera kontrolliert. Die Einsatzstelle wurde im Anschluss zur Brandursachenermittlung an die Polizei übergeben. Die ehrenamtlichen Einsatzkräfte konnten den Einsatz nach 60 Minuten beenden.

Die Löscheinheit Wengern wurde am Samstag, 11.07.2026, um 07:00 Uhr zu einem Hilfeleistungseinsatz in die Oberwengerner Straße alarmiert. Da eine Person aus rund 4,5 m Höhe gestürzt war, entsandte die Kreisleitstelle neben einem Rettungswagen und einem Notarzt auch einen Rettungshubschrauber zur Einsatzstelle. Die ehrenamtlichen Einsatzkräfte der Feuerwehr sicherten die Landung des Rettungshubschraubers ab und unterstützten den Rettungsdienst bei den erforderlichen Maßnahmen. Nach der medizinischen Versorgung der 43-jährigen Patientin vor Ort wurde diese mit dem Rettungshubschrauber in ein Spezialkrankenhaus nach Bochum geflogen. Für die Feuerwehr konnte der Einsatz mit dem Start des Rettungshubschraubers nach rund 45 Minuten beendet werden.

Das beigefügte Bildmaterial wird zur redaktionellen Verwendung im Zusammenhang mit der zugehörigen Pressemitteilung und unter der Nennung "Feuerwehr Wetter (Ruhr)" gerne unentgeltlich zur Verfügung gestellt.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Wetter (Ruhr)
stv. Leiter der Feuerwehr, Pressestelle
Patric Poblotzki
Telefon: 0173-5132151
E-Mail: patric.poblotzki@feuerwehrwetter.de
www.feuerwehrwetter.de

Original-Content von: Feuerwehr Wetter (Ruhr), übermittelt durch news aktuell

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