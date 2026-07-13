Feuerwehr Wetter (Ruhr)

FW-EN: Wetter - zwei Einsätze am Montag

Wetter (Ruhr) (ots)

Die Löscheinheiten Wengern, Esborn sowie Alt-Wetter wurden heute Mittag um 13:38 Uhr zu einem Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich Osterfeldstraße / Auf der Bleiche alarmiert. Dort war es bei einem Abbiegevorgang zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Lkw und einem BMW gekommen. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte hatten die Fahrerin, die Beifahrerin sowie ein Kleinkind das Fahrzeug bereits eigenständig verlassen. Alle drei Personen wurden vom Rettungsdienst versorgt und anschließend in nahegelegene Krankenhäuser transportiert. Da keine Betriebsmittel ausgelaufen waren, konnte die Einsatzstelle an die Polizei übergeben werden. Die Feuerwehr beendete den Einsatz nach rund 40 Minuten.

Die Löscheinheiten Volmarstein und Grundschöttel wurden um 20:39 Uhr zu einem Brandmeldealarm in der Gemeinschaftsgrundschule Volmarstein an der Schulstraße alarmiert. Die Einsatzkräfte konnten den Einsatz jedoch schnell beenden, da ein beauftragtes Sicherheitsunternehmen einen bei der Beseitigung einer Störung ausgelösten Alarm irrtümlich als Notruf weitergeleitet hatte. Nachdem das Hilfeleistungslöschfahrzeug wieder in die Fahrzeughalle zurückgesetzt worden war, konnten die ehrenamtlichen Einsatzkräfte den Einsatz nach fünf Minuten beenden.

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