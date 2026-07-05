Feuerwehr Wetter (Ruhr)

FW-EN: Feuerwehr Wetter (Ruhr) am Freitag und Samstag insgesamt 3-mal im Einsatz

Wetter (Ruhr) (ots)

Um 16:05 Uhr wurden die Löscheinheiten Volmarstein und Grundschöttel am Freitag zu einem Brandmeldealarm in einer Senioreneinrichtung an der Hartmannstraße alarmiert. Durch die eingesetzten Kräfte konnte schnell festgestellt werden, dass im Untergeschoss ein Rauchmelder ohne ersichtlichen Grund ausgelöst hatte. Weitere Maßnahmen waren nicht erforderlich und die Einsatzstelle konnte an den Betreiber übergeben werden. Der Einsatz wurde nach 25 Minuten beendet.

Am Samstagmorgen wurde um 6:29 Uhr die Löscheinheit Grundschöttel zu einer Person hinter verschlossener Tür alarmiert. Bei Eintreffen konnte die Tür zügig und schadenfrei geöffnet werden und die Person an den Rettungsdienst übergeben werden. Dieser Einsatz endete ebenfalls nach 25 Minuten.

Ein weiteres Mal wurde die Löscheinheit Grundschöttel am Samstag um 14:31 Uhr alarmiert. Gemeldet war eine Ölspur im Bereich der Dieselstraße. Die Einsatzkräfte rückten umgehend aus und erkundeten den Bereich. Da sich die Ölspur über mehrere Straßen erstreckte, wurden entsprechende Warnschilder aufgestellt und die Einsatzstelle im Anschluss an den Stadtbetrieb Wetter (Ruhr) übergeben. Dieser Einsatz konnte nach circa 1 Stunde beendet werden.

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