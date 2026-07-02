Feuerwehr Wetter (Ruhr)

FW-EN: Wetter - drei Einsätze am Donnerstag

Wetter (Ruhr) (ots)

Der Tagesdienst der Feuerwehr Wetter (Ruhr) sowie die DLRG-Ortsgruppe Wetter (Ruhr) wurden um 12:57 Uhr zu einem Hilfeleistungseinsatz auf dem Wasser alarmiert. Eine Spaziergängerin hatte auf dem Wasser eine Luftmatratze ohne Person entdeckt und dies an der Wachstation der DLRG gemeldet. Durch die Einsatzkräfte wurden der Wasser- sowie der Uferbereich ausgiebig kontrolliert. Parallel setzte die Feuerwehr Herdecke eine Drohne zur Erkundung ein. Nach rund 1,5 Stunden konnte durch einen weiteren Passanten Entwarnung gegeben werden. Dieser teilte mit, dass die Luftmatratze bereits seit mehreren Tagen am Uferrand gelegen habe und vermutlich erst durch eine Windböe auf das Wasser getrieben worden sei. Der Einsatz wurde daraufhin abgebrochen und alle Kräfte rückten wieder ein.

Die Löscheinheiten Volmarstein und Grundschöttel wurden um 15:38 Uhr zu einem Brandmeldealarm in einer Senioreneinrichtung an der Hartmannstraße alarmiert. Durch die eingesetzten Kräfte konnte schnell Entwarnung gegeben werden. Im Untergeschoss hatte ein Rauchmelder ohne ersichtlichen Grund ausgelöst. Weitere Maßnahmen waren nicht erforderlich. Der Einsatz wurde nach 25 Minuten beendet.

Die Löscheinheit Grundschöttel wurde um 16:03 Uhr zu einer Ölspur auf der Vogelsanger Straße alarmiert. Durch die Einsatzkräfte wurde festgestellt, dass die Fahrbahn auf einer Länge von rund 900 Metern verunreinigt war. Die Gefahrenstelle wurde mit Warnschildern abgesichert und die Einsatzstelle anschließend an die Rufbereitschaft des Stadtbetriebes übergeben. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten den Einsatz nach 20 Minuten beenden.

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