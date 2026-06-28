Feuerwehr Wetter (Ruhr)

FW-EN: Wetter - bisher neun Einsätze am heißesten Wochenende des Jahres

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Wetter (Ruhr) (ots)

Die Löscheinheiten Grundschöttel, Volmarstein, Wengern und Esborn wurden am Freitag, den 26.06.2026, um 12:18 Uhr zu einem Brandmeldealarm in einem Industriebetrieb am Altenhofer Weg alarmiert. Nach dem Eintreffen der ersten Einsatzkräfte konnte schnell festgestellt werden, dass ein Rauchmelder in dem Gebäude aufgrund eines Lkw und der dadurch entstandenen hohen Umgebungstemperaturen ausgelöst hatte. Der Einsatz wurde daraufhin abgebrochen und alle Einsatzkräfte konnten diesen nach rund 30 Minuten beenden.

Die Löscheinheit Grundschöttel wurde um 15:04 Uhr zu einem gemeldeten Verkehrsunfall an der Autobahnabfahrt Volmarstein alarmiert. Hier war es zu einem Unfall zwischen einem Ford und einem Audi gekommen. Die beiden beteiligten Personen hatten die Fahrzeuge bereits eigenständig verlassen und waren unverletzt. Zufällig an der Einsatzstelle vorbeifahrende Feuerwehrangehörige und Notfallsanitäter aus anderen Städten leisteten bis zum Eintreffen der ehrenamtlichen Einsatzkräfte Erste Hilfe. Die Einsatzstelle wurde abgesichert und die Fahrzeuge auf auslaufende Betriebsmittel kontrolliert. Anschließend wurde die Einsatzstelle an die Polizei übergeben, die einen Abschleppdienst beauftragte. Der Einsatz konnte nach 50 Minuten beendet werden.

Die Löscheinheiten Wengern und Esborn wurden um 15:09 Uhr zu einem umgestürzten Baum auf der Schlebuscher Straße alarmiert. Beim Eintreffen konnten die Einsatzkräfte feststellen, dass nicht ein ganzer Baum umgestürzt war, sondern lediglich ein abgebrochener Ast auf der Fahrbahn lag. Das Hindernis wurde mithilfe einer Motorsäge beseitigt und die Straße anschließend gereinigt. Der Einsatz konnte nach 40 Minuten beendet werden.

Die Löscheinheiten Alt-Wetter und Grundschöttel wurden am Abend um 19:41 Uhr zu einem Brand in einer Trafostation in der Wasserstraße alarmiert. Der Anrufer gab an, dass es in einem 10-kV-Trafo einen lauten Knall gegeben habe und es nun brennen würde. Durch die Einsatzkräfte wurde vorsorglich ein Löschangriff aufgebaut und ein Pulverlöscher bereitgestellt. Nachdem Mitarbeitende des Versorgungsunternehmens AVU eingetroffen waren, öffneten sie die Trafostation. Dabei konnte festgestellt werden, dass es tatsächlich zu einem Brandereignis gekommen war, dieses jedoch bereits von selbst erloschen war. Der Brandrauch wurde mithilfe eines Lüfters aus dem Gebäude entfernt. Anschließend wurde die Räumlichkeit mit einem Messgerät kontrolliert. Weitere Maßnahmen waren nicht erforderlich und der Einsatz konnte nach rund zwei Stunden beendet werden.

Parallel wurde die Löscheinheit Esborn um 20:00 Uhr zu einer Ölspur auf der Kaiserstraße alarmiert. Dort hatte ein Fahrzeug aus ungeklärter Ursache Betriebsmittel verloren. Die Einsatzstelle wurde durch die Feuerwehr abgesichert und anschließend an den Stadtbetrieb zur weiteren Bearbeitung übergeben. Der Einsatz konnte nach 30 Minuten beendet werden.

Die Löscheinheit Alt-Wetter wurde am Samstag, 27.06.2026, um 09:44 Uhr zu einem Gefahrenast an der Ardeystraße/Ecke Blankstraße alarmiert. Der Anrufer meldete, dass ein Ast mit einem Durchmesser von etwa 30 Zentimetern auf die Fahrbahn zu stürzen drohte. Der betroffene Ast konnte durch die Einsatzkräfte mithilfe der Drehleiter entfernt werden. Da von dem Baum weiterhin eine Gefahr ausging, wurde in Absprache mit dem Ordnungsamt der Stadtbetrieb mit der Absperrung des betroffenen Bereichs beauftragt. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten den Einsatz nach rund 90 Minuten beenden.

Die Löscheinheiten Volmarstein, Grundschöttel und Wengern wurden um 19:18 Uhr zu einem Brandmeldealarm in einer Wohneinrichtung an der Hartmannstraße alarmiert. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte konnte schnell Entwarnung gegeben werden. Ein Rauchmelder hatte aufgrund von angebranntem Essen ausgelöst. Der Einsatz konnte nach 25 Minuten beendet werden.

Die Löscheinheit Alt-Wetter wurde um 19:36 Uhr zu einer technischen Hilfeleistung in der Burgstraße alarmiert. Der Anrufer gab an, dass bereits mehrere lose Äste auf dem Boden lagen und ein weiterer Ast noch lose im Baum hing. Über die Drehleiter konnten mehrere Gefahrenäste entfernt werden. Da eine weitere Gefährdung nicht ausgeschlossen werden konnte, wurde der betroffene Gehweg in Absprache mit der Rufbereitschaft des Ordnungsamtes sowie dem Stadtbetrieb vollständig abgesperrt. Für die Feuerwehr war der Einsatz nach 90 Minuten beendet.

Die Löscheinheit Grundschöttel wurde um 23:35 Uhr zur Unterstützung des Rettungsdienstes in die Paracelsusstraße alarmiert. Die ehrenamtlichen Einsatzkräfte unterstützten den Rettungsdienst im Rahmen einer Tragehilfe. Nach Abschluss der Maßnahmen konnte der Einsatz nach 20 Minuten beendet werden.

Das beigefügte Bildmaterial wird zur redaktionellen Verwendung im Zusammenhang mit der zugehörigen Pressemitteilung und unter der Nennung "Feuerwehr Wetter (Ruhr)" gerne unentgeltlich zur Verfügung gestellt.

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