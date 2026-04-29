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Mittelhessen: STADT+KREIS GIEßEN: Diebe machen sich an Autos zu schaffen - Polizei gibt Tipps

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Giessen (ots)

Stadt und Kreis: Diebe machen sich an Autos zu schaffen - Polizei gibt Tipps

Sowohl in der Stadt Gießen, als auch im Landkreis, kommt es wiederholt zu Autoaufbrüchen und Diebstählen aus unverschlossenen Fahrzeugen.

In Gießen gingen Unbekannte in den letzten Tagen Autos in der Pestalozzistraße, Hasenpfad, Grünberger Straße, Trieb, Eichendorffring und der Eichgärtenallee an. Auch in Watzenborn-Steinberg und in Grünberg machte sich ein Dieb an Autos zu schaffen. Bei ihren Taten erbeuteten die Kriminellen unterschiedlichste Dinge aus den Fahrzeugen, beispielsweise Musikinstrumente, einen Schulranzen, Bargeld, eine Handtasche oder Tankkarten.

Häufig schauen Diebe nach zurückgelassenen Wertgegenständen, schlagen eine Seitenscheibe des Fahrzeugs ein, greifen in Sekundenschnelle ins Fahrzeug und flüchten. Immer wieder stellen Ermittler auch fest, dass manche Kriminelle gezielt nach unverschlossenen Autos Ausschau halten. Teilweise laufen sie ganze Straßenzüge ab und überprüfen, ob jemand vergessen hat, sein Fahrzeug abzuschließen.

Um es Dieben möglichst schwer zu machen, rät die Polizei: Lassen Sie keinerlei Wertgegenstände in Fahrzeugen zurück, auch nicht für einen kurzen Moment. Manchem Dieb ist bereits etwas Münzgeld für Parkautomaten Anreiz genug, eine Scheibe einzuschlagen. Achten Sie auch darauf, dass ihr Fahrzeug immer ordnungsgemäß verschlossen ist, selbst wenn Sie sich nur wenige Minuten entfernen. Bei verdächtigen Wahrnehmungen informieren Sie bitte zudem unverzüglich die Polizei!

Pierre Gath, Pressesprecher

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