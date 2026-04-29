Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: MARBURG-BIEDENKOPF: Hecke gerät in Brand + Einbruch in Kirche

Giessen (ots)

Wetter- Unterrosphe: Hecke gerät in Brand

Gestern Mittag (28. April) gegen 12.20 Uhr brannte in Unterrosphe in der Sportplatzstraße eine Hecke. Durch den Funkenflug griff das Feuer auf einen Schneefang auf dem Dach eines Nachbarhauses über. Die Feuerwehr löschte den Brand zeitnah und verhinderte eine weitere Ausbreitung. Das Wohnhaus wurde nicht beschädigt. An einer angrenzenden Garage sowie an Gartenmöbeln entstand Sachschaden. Verletzt wurde niemand. Die Polizei geht derzeit davon aus, dass fahrlässiges Handeln ursächlich war. Der entstandene Sachschaden wird auf mindestens 5.000 Euro.

Amöneburg-Mardorf: Einbruch in Kirche

Zwischen Sonntag (26. April) 12.15 Uhr und Dienstag (28. April) 9.15 Uhr kam es in Mardorf zu einem Einbruch in die katholische Kirche. Über ein aufgehebeltes Fenster verschafften sich die Einbrecher Zutritt und suchten die Kirche nach Wertgegenständen ab. Dabei öffneten sie gewaltsam eine Tür und durchwühlten Schränke und Geldkassetten. Die Täter nahmen unter Bargeld sowie Gottesdienstutensilien mit. Die Einbruchschäden belaufen sich auf circa 2.500 Euro. Die Polizei in Stadtallendorf sucht nach Zeugen und fragt: Wer hat in dem genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen in der Straße "An der Kirche" gemacht? Hinweise werden telefonisch unter (06428) 93050 entgegengenommen.

Alisa Jockel

Pressesprecherin

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