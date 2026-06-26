Feuerwehr Schwelm

FW-EN: Verkehrsunfall mit Motorrad in der Nacht

Schwelm (ots)

Heute Nacht am 26.06.2026 wurde die Feuerwehr Schwelm um 00:13 Uhr zusammen mit dem Rettungsdienst zum Autobahnkreuz Wuppertal Nord alarmiert. Hier sollte ein Motorradfahrer gestürzt sein.

Vor Ort wurde ein Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Motorradfahrer festgestellt. Der Rettungsdienst konnte bei dem Motorradfahrer leider nur noch den Tod feststellen. Die PKW-Insassen wurden leicht verletzt durch den Rettungsdienst betreut und später zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus transportiert. Ein Notfallseelsorger wurde ebenfalls eingesetzt.

Die Feuerwehr sicherte die Einsatzstelle gegen den fließenden Verkehr ab, stellte den Brandschutz sicher und streute auslaufende Betriebsmittel ab. Im weiteren Verlauf wurde die Einsatzstelle für die Polizei ausgeleuchtet und anschließend an diese übergeben.

Die Feuerwehr Schwelm und der Rettungsdienst waren mit fünf Fahrzeugen und zehn Einsatzkräften vor Ort. Eingesetzt war die hauptamtliche Wachbereitschaft. Der Einsatz konnte gegen 02:00 Uhr beendet werden.

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