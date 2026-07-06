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Feuerwehr Wetter (Ruhr)

FW-EN: Wetter - Brandmeldealarm in Industriebetrieb

Wetter (Ruhr) (ots)

Die Löscheinheit Grundschöttel sowie der Tagesdienst der Feuerwehr Wetter (Ruhr) wurden am heutigen Montag um 11:58 Uhr zu einem gemeldeten Brandmeldealarm in einem Industriebetrieb am Altenhofer Weg alarmiert. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte konnte festgestellt werden, dass nicht eine Brandmeldeanlage, sondern eine Alarmanlage ausgelöst hatte. Diese war von einem Sicherheitsdienst irrtümlicherweise als Brandmeldealarm an die Feuerwehr weitergeleitet worden. Der Einsatz wurde daraufhin abgebrochen. Die eingesetzten Kräfte konnten den Einsatz nach etwa 20 Minuten beenden.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Wetter (Ruhr)
stv. Leiter der Feuerwehr, Pressestelle
Patric Poblotzki
Telefon: 0173-5132151
E-Mail: patric.poblotzki@feuerwehrwetter.de
www.feuerwehrwetter.de

Original-Content von: Feuerwehr Wetter (Ruhr), übermittelt durch news aktuell

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