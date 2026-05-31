Feuerwehr Wetter (Ruhr)

FW-EN: Feuerwehr Wetter (Ruhr) am Wochenende 8x gefordert

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Wetter (Ruhr) (ots)

Am Freitag wurde um 19:55 Uhr die Löscheinheiten Volmarstein und Grundschöttel zu einem Flächenbrand in den Ruhrweg alarmiert. Hier stellten die Einsatzkräfte fest, dass es im Unterholz auf circa 10 m² brannte. Das Feuer wurde mit 1 C-Rohr abgelöscht und der Bereich anschließend eingeschlemmt. Nach abschließender Kontrolle mit der Wärmebildkamera konnte der Einsatz nach 1 Stunde beendet werden.

Im Anschluss entfernte die Löscheinheit Volmarstein noch in der Osthausstraße einen kleinen, durch das Gewitterereignis umgenickten, Birkenstamm. Dieser blockierte sowohl den Gehweg als auch einen Teil der Straße.

Um 20:03 Uhr wurde die Löscheinheit Alt-Wetter ebenfalls zu einem abgebrochenen Ast in die Ringstraße alarmiert. Hier war jedoch kein Eingreifen der Feuerwehr erforderlich und der Einsatz konnte nach circa 30 Minuten beendet werden.

Kurze Zeit später ging um 21:01 Uhr ein weiterer Alarm für die ehrenamtlichen Kräfte der Löscheinheit Alt-Wetter ein. Diesmal sollte Wasser in ein Gebäude eindringen. Hier stellte sich heraus, dass Regen durch ein offenes Dachfenster eindrang. Da es den Kräften nicht möglich war bei den nur sehr geringen Wassermengen tätig zu werden, wurde der Gebäudeeigentümer informiert und der Einsatz konnte ebenfalls nach 30 Minuten beendet werden.

Am Samstagmorgen wurde die Löscheinheit Esborn um 09:22 Uhr zu einem umgestürzten Baum in die Straße "Im Brunsberg" alarmiert. Die Kräfte entfernten den Baum mittels Kettensäge und räumten diesen zur Seite. Der Einsatz konnte nach 45 Minuten beendet werden.

Auch die Gewitterzelle am frühen Sonntagmorgen forderte die ehrenamtlichen Einsatzkräfte der Feuerwehr Wetter (Ruhr).

Um 06:37 Uhr wurde die Löscheinheit Volmarstein zu einem umgestürzten Baum in die untere Hauptstraße alarmiert. Die Kameradinnen und Kameraden entfernten den Baum, welcher die Fahrbahn komplett blockierte, mittels Kettensäge und räumten diesen an die Seite. Nach einer groben Reinigung der Fahrbahn konnte der Einsatz nach circa 45 Minuten beendet werden.

Der Leitstelle des Ennepe-Ruhr-Kreises wurde um 09:22 Uhr ein herausgesprungener Gullydeckel am Hover Weg / Ecke Schwachenbergstraße gemeldet. Diese alarmierte daraufhin die Löscheinheit Grundschöttel zur Einsatzstelle. Trotz intensiver Suche konnte jedoch kein fehlender Gullydeckel gefunden werden und der Einsatz wurde nach circa 25 Minuten abgebrochen.

Direkt im Anschluss ging es für die Löscheinheit Grundschöttel um 09:49 Uhr zur Schwelmer Straße. Hier stand die Fahrbahn aufgrund eines verstopften Abflusses auf einer Länge von circa 25 Metern unter Wasser. Die Einsatzkräfte reinigten den Kanaleinlauf und das Wasser konnte wieder ungehindert abfließen. Nach 15 Minuten konnte auch dieser Einsatz beendet werden.

Das beigefügte Bildmaterial wird zur redaktionellen Verwendung im Zusammenhang mit der zugehörigen Pressemitteilung und unter der Nennung "Feuerwehr Wetter (Ruhr)" gerne unentgeltlich zur Verfügung gestellt.

Original-Content von: Feuerwehr Wetter (Ruhr), übermittelt durch news aktuell