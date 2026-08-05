Feuerwehr Ennepetal

FW-EN: Unterstützung Rettungsdienst

Ennepetal (ots)

Am 04.08.2026 um 09:28 Uhr wurde die Feuerwehr Ennepetal zur Unterstützung des Rettungsdienstes in den Stadtteil Mispe gerufen. Der Patient wurde gemeinsam mit dem Rettungsdienst zum Rettungswagen transportiert.

Im Einsatz war die hauptamtliche Wache.

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