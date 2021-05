Feuerwehr Hattingen

FW-EN: Kanu mit zwei Personen gekentert. Großaufgebot an Rettungskräften im Einsatz

Hattingen (ots)

Am heutigen Sonntag hat ein Spaziergänger ein gekentertes Kanu auf der Ruhr zwischen Stiepel und Blankenstein gesichtet. Neben dem Kanu schwammen auch Kleidungsstücke im Wasser. Daher musste von einem Wasserunfall ausgegangen werden.

Um 14.28 Uhr rückte ein Großaufgebot an Rettungskräften zur Ruhr aus. Die Hattinger Feuerwehr bildete drei Abschnitte. Einen am Ruderverein in Blankenstein, einen an der Kost und einen weiteren Höhe Birschels Mühle. Unterstützung kam von den beiden DLRG-Gruppen. Zum Abschnitt nach Blankenstein rückte ergänzend die Taucherstaffel der Feuerwehr Witten aus.

Auf der Bochumer Seite kam die Feuerwehr Bochum sowie die ansässige Gruppe der DLRG zum Einsatz.

Mehrere Boote von Feuerwehr und DLRG fuhren die Ruhr ab und suchten nach den vermissten Personen. Unterstützt wurden sie von Fußtrupps entlang der Ruhr.

Ein Boot konnte das Kanu sichern und zum Ufer bringen. Entwarnung kam dann von der Bochumer Ruhrseite. Hier konnten die Einsatzkräfte einen Vater mit seinem Sohn aus dem Wasser retten und dem Rettungsdienst übergeben.

So nahm der einstündige Einsatz ein gutes Ende. Die vorgeplanten Einsatzkonzepte sowie die gute und schnelle Zusammenarbeit der Einsatzkräfte hatten daran sicher einen großen Anteil.

Die Hattinger Feuerwehr war mit den Kräften der Hauptwache sowie den freiwilligen Einheiten Mitte, Nord, Oberbredenscheid und Niederwenigern im Einsatz.

Das beigefügte Archivbild darf unter Nennung Jens Herkströter verwendet werden.

