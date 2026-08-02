Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressebericht des PK Jever vom 31.07.26 - 02.08.26

Wilhelmshaven (ots)

Freitag, 31.07.2026:

Körperliche Auseinandersetzung in Hooksiel Am Freitagabend, kurz vor Mitternacht, wird der Polizei eine körperliche Auseinandersetzung zwischen zwei männlichen Personen in der Langen Straße in Hooksiel gemeldet. Vor Ort kann durch die Polizei das 18-jährige männliche Opfer in Begleitung weiterer Zeugen angetroffen werden. Die Person weist leichte Verletzungen im Gesichtsbereich in Form von Hautabschürfungen und Hämatomen auf. Eine weitere beteiligte männliche Person im Alter von 17 Jahren kann vor Ort im Zuge erster Ermittlungen ebenfalls festgestellt werden. Der 17-jährige hat blutige Verletzungen im Handbereich. Im Zuge der Befragung der Personen kann als Grund für die Auseinandersetzung ein Wurf eines Glases von einer Gruppe in Richtung der anderen Gruppe festgestellt werden. In der Folge sind die beiden männlichen Personen aneinandergeraten und haben sich mit Faustschlägen im Gesichtsbereich traktiert. Die Kontrahenten stehen beide unter Alkoholeinfluss, können aber nach erfolgter Sachverhaltsaufnahme vor Ort aus der polizeilichen Maßnahme entlassen werden. Es wurden entsprechende Strafverfahren wegen der wechselseitig stattgefundenen Körperverletzung eingeleitet.

Samstag, 01.08.2026:

Auseinandersetzung vor einer Diskothek in Schortens Am frühen Samstagmorgen gegen 04:40 Uhr kommt es zu Streitigkeiten und Beleidigungen zwischen einer 18-jährigen männlichen Person und einer 17-jährigen weiblichen Person vor einer Diskothek in der Schooster Straße in Schortens. Nach ergangenen Beleidigungen der weiblichen Person bespuckt die männliche Person die junge Frau und versetzt ihr einen Faustschlag in das Gesicht. Es mischen sich weitere Personen in das Geschehen ein und durch eine bislang unbekannte Person wird Reizgas in der Personengruppe von nunmehr ca. sieben Personen versprüht, wodurch mindestens fünf Personen leicht verletzt werden. Zudem soll eine männliche 25-jährige Person zwei Beteiligte des Geschehens bedroht haben. Die Person kann festgestellt und identifiziert werden. Es wurden entsprechende Strafverfahren wegen Beleidigung, Bedrohung, Körperverletzung und gefährlicher Körperverletzung eingeleitet. Die Ermittlungen zu den Gesamtumständen dauern an. Personen, die sachdienliche Angaben zu den Geschehnissen machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Jever unter der Telefonnummer 04461-7449-0 in Verbindung zu setzen.

Raub in Schortens

Am Samstag um 16:31 Uhr wird der Polizei ein Raub in einer Parkanlage angrenzend an den Brauerweg in Schortens gemeldet. Dort soll eine männliche Person eine andere männliche Person mit einem Faustschlag zu Boden geschlagen und anschließend noch gegen dessen Kopf getreten haben. Die vom Opfer mitgeführte Umhängetasche mit Bargeld und Zigaretten wurde diesem geraubt. Der Täter flüchtete dann zu Fuß in Richtung Jeversche Straße und konnte im Zuge der eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen nicht mehr angetroffen werden. Die Person des Täters wird als männlich, ca. 180 Zentimeter groß und stämmig-muskulös beschrieben. Das 17-jährige männliche Opfer erlitt schmerzhafte Verletzungen im Kieferbereich und war durch die Gewalteinwirkung gegen den Kopf benommen. Das Opfer wurde zur weiteren Untersuchung und Behandlung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. Personen, die sachdienliche Angaben zu den Geschehnissen machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Jever unter der Telefonnummer 04461-7449-0 in Verbindung zu setzen.

Körperverletzung, Bedrohung und Sachbeschädigung in Schortens Um 19:05 Uhr wird der Polizei durch einen Mieter einer Ferienwohnung im Mühlenweg in Schortens mitgeteilt, dass eine männliche Person gerade von mehreren anderen Personen angegangen und in das Gesicht geschlagen werde. Zudem sei die Person mit dem Tode bedroht worden. Die mutmaßlich insgesamt vier männlichen Täter haben sich bereits vor Eintreffen der alarmierten Polizeikräfte mit zwei nicht näher zu bezeichnenden Pkw vom Tatort in unbekannte Richtung entfernt. Vor Ort kann das leicht verletzte männliche Opfer, 31 Jahre alt, angetroffen werden. Zudem wird vor Ort festgestellt, dass zwei Glasscheiben der Terrassenverglasung beschädigt worden sind. Die Hintergründe zu den Ereignissen sind Gegenstand weiterer Ermittlungen. Entsprechende Strafverfahren wegen Körperverletzung, Bedrohung und Sachbeschädigung wurden eingeleitet.

Erneute Bedrohung des Opfers in Schortens Um kurz nach Mitternacht teilt das 31-jährige Opfer der Geschehnisse von 19.05 Uhr mit, dass es erneut durch mehrere Personen an seiner Wohnanschrift im Mühlenweg in Schortens bedroht worden sei. Das Opfer habe daraufhin die Örtlichkeit fluchtartig für die weitere Dauer der Nacht verlassen. Ein entsprechendes Strafverfahren wegen Bedrohung wurde eingeleitet. Personen, die sachdienliche Angaben zu den Geschehnissen machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Jever unter der Telefonnummer 04461-7449-0 in Verbindung zu setzen.

Sachbeschädigung durch Graffiti in Jever Am Samstagmorgen gegen 10:20 Uhr werden der Polizei Jever mehrere Farbschmierereien in der Haraldstraße und Normannenstraße gemeldet. Vor Ort kann festgestellt werden, dass zwei Garagen von Anwohnern in der Haraldstraße sowie ein Stromverteilerkasten in der Normannenstraße mit Graffiti besprüht worden sind. Der Tatzeitraum kann grob von Freitagmorgen bis zum Anzeigezeitpunkt am Samstagvormittag eingegrenzt werden. Entsprechende Strafverfahren wegen Sachbeschädigung wurden eingeleitet. Personen, die sachdienliche Angaben dazu machen können oder verdächtige Personen in diesem Bereich wahrgenommen haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Jever, Telefon 04461-7449-0, in Verbindung zu setzen.

Sachbeschädigung, Bedrohung und Körperverletzung auf Hooksieler Campingplatz Am Samstagabend, um 19:37 Uhr, wird der Polizei eine Sachbeschädigung und Bedrohung auf einem Campingplatz in Hooksiel an der Straße Straat över´t Diek mitgeteilt. Vor Ort kann ermittelt werden, dass es zwischen einem Dauercampinggast, 43 Jahre alt, und einem weiteren Dauercamper, 49 Jahre alt, zu Streitigkeiten gekommen sei. Der 49-jährige sei mutmaßlich aufgrund von Alkoholkonsum plötzlich aggressiv und ausfallend geworden, habe den Pavillon des Campingnachbarn leicht beschädigt und diesen mit dem Tode bedroht. Der Verursacher kann zunächst nicht angetroffen werden. Durch den vor Ort befindlichen Sicherheitsdienst soll diesem aber aufgrund seines Verhaltens ein Hausverbot ausgesprochen werden. Um kurz vor 21:00 Uhr erscheint der Aggressor erneut auf dem Campingplatz. Seitens des verantwortlichen Campingplatzmitarbeiters, 56 Jahre alt, kann diesem das Hausverbot ausgesprochen werden, was jedoch auf Unverständnis stößt. Unter weiterem provozierendem Verhalten versetzt der Verursacher dem Campingplatzmitarbeiter eine "Kopfnuss" gegen die Nase, der dadurch leicht verletzt wird, aber nicht behandlungsbedürftig ist. Der alkoholisierte Verursacher verlässt in Anwesenheit der Polizei das Campingplatzgelände und muss sich nun wegen Sachbeschädigung, Bedrohung und Körperverletzung in mehreren Strafverfahren verantworten.

Sonntag, 02.08.2026:

Unfall mit leichtverletzter, alleinbeteiligter Pkw-Führerin unter Alkoholeinfluss In der Nacht von Sonntag wird der Polizei über die Rettungsleitstelle Friesland-Wilhelmshaven um 03:42 Uhr mitgeteilt, dass es in Hooksiel, Einmündungsbereich der Straßen Maihausen/Schmidtshörn, zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person gekommen sei. An der Unfallstelle kann ermittelt werden, dass eine 42-jährige Fahrzeugführerin mit ihrem Pkw Twingo die Straße Maihausen in Richtung Hooksiel befahren hat, um nach rechts in den Pakenser Altendeich abzubiegen. Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit überfährt diese den Einmündungsbereich jedoch geradeaus und prallt auf einem Firmengrundstück gegen drei dort abgestellte, nicht angemeldete Pkw. Die Fahrzeugführerin verletzt sich dabei leicht und wird zur weiteren Untersuchung durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. An ihrem Pkw entsteht Totalschaden, an den übrigen Fahrzeugen geringerer Sachschaden. Im Zuge der polizeilichen Unfallaufnahme wird eine Alkoholbeeinflussung bei der Fahrzeugführerin festgestellt. Der freiwillig durchgeführte Atemalkoholtest ergibt einen Wert von 2,11 Promille. Aufgrund der Alkoholbeeinflussung wird bei der Fahrzeugführerin eine Blutprobenentnahme angeordnet, der Führerschein beschlagnahmt und ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell