Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressebericht des PK Varel vom 31.07.26 - 02.08.26

Wilhelmshaven (ots)

Einbruchdiebstahl aus leerstehender Jugendherberge Zetel - Am 31.07.26 wurde festgestellt, dass die leerstehende Jugendherberge im Zollweg gewaltsam aufgebrochen worden ist. Aus dem Objekt wurde ein dort installierter Stromzähler (Smart Meter) entwendet. Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei Varel unter der 04451-9230 in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfallflucht

Varel - Am 31.07.26, in der Zeit von 13:30 Uhr bis 13:30 Uhr, wurde ein Audi A4 auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Neuen Straße (Zufahrt über die Straße "Am Pfarrgarten") bei einem Verkehrsunfall beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich daraufhin unerlaubt von der Örtlichkeit. Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei Varel unter der 04451-9230 in Verbindung zu setzen.

Führen eines PKW unter dem Einfluss berauschender Mittel Varel - Am 01.08.26, 00:49 Uhr, wurden bei einem 33-jährigen Mann aus Jade Auffälligkeiten festgestellt, welche für eine Beeinflussung durch berauschende Mittel sprechen. Da der Mann zuvor einen PKW in der Von-Thünen-Straße führte, wurde ihm ein Drogenvortest angeboten, welchen er jedoch ablehnte. In der Folge wurde dem Mann eine Blutprobe entnommen und ihm wurde die Weiterfahrt untersagt.

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