Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressebericht der PI Wilhelmshaven vom 31.07.26-02.08.2026

Wilhelmshaven (ots)

Taschendiebstahl im Lebensmittelmarkt

Am Freitagnachmittag kam es zu einem Taschendiebstahl in einem Lebensmittelmarkt in der Nordseepassage. Einer 27-jährigen Wilhelmshavenerin wurde ein Mobiltelefon aus der mitgeführten Handtasche entwendet. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen und hohem Sachschaden Am Freitagabend kam es in der Straße Am Tiefen Fahrwasser zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Pkw. Die 44-jährige Unfallverursacherin fuhr mit ihrem Pkw in einen Kreuzungsbereich ein und übersah einen vorfahrtberechtigten 62-jährigen Pkw-Führer. Dabei kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Das Fahrzeug der Unfallverursacherin überschlägt sich durch die Wucht des Aufpralls. Beide Beteiligte werden mit leichten Verletzungen in Krankenhäuser verbracht. Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 35.000 Euro. Bei dem Unfall wird noch ein Straßenschild in Mitleidenschaft gezogen. Fahren ohne Fahrerlaubnis Am frühen Samstagmorgen wurde ein 39-jähriger Pkw-Führer samt mitgeführtem Anhänger in der Bremer Straße kontrolliert. Das Zuggespann wies eine zulässige Gesamtmasse von 4100 KG auf. Dafür hatte der kontrollierte Pkw-Führer keine erforderliche Fahrerlaubnis. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt.

Gefährliche Körperverletzung

Am frühen Sonntagmorgen, gg. 01:15 Uhr, kam es zu einer gefährlichen Körperverletzung zum Nachteil eines 39-jährigen Wilhelmshaveners und einem bisher unbekannten jugendlichen männlichen Opfer. Der Wilhelmshavener sei auf eine körperliche Auseinandersetzung vor einem Tanzlokal in der Mitscherlichstraße aufmerksam geworden. Hierbei hätten augenscheinlich 5-6 Jugendliche auf einen weiteren Jugendlichen eingeschlagen und getreten. Bei seinem Einschreiten wurde der Zeuge dann auch durch die Jugendlichen verletzt. Der 39-jährige erlitt Knochenbrüche im Gesicht und musste in das Krankenhaus verbracht werden. Nach Aussagen des späteren Opfers haben möglicherweise Besuchers des Tanzlokals die Auseinandersetzung beobachtet. Personen, die sachdienliche Angaben zu den Geschehnissen machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Wilhelmshaven unter der Telefonnummer 04421-9420 in Verbindung zu setzen.

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