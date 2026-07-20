Polizei Bochum

POL-BO: Einbruch in Kiosk - Polizei sucht Zeugen

Witten (ots)

Gleich zweimal an einem Wochenende sind bislang unbekannte Täter in einen Kiosk in der Straße "Kohlensiepen" 131 in Witten eingebrochen bzw. haben es versucht. Die Kripo ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.

Der erste Einbruchsversuch ereignete sich am Freitag, 17. Juli. Ein Zeuge verständigte die Polizei, nachdem er beobachtet hatte, wie ein Mann gegen 3 Uhr die Scheibe der Eingangstür eingeschlagen hatte. Anschließend sei er einmal um das Gebäude herumgelaufen und dann geflüchtet.

Der Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben: 1,70 bis 1,80 m groß, schlank, dunkel gekleidet, schwarze Sturmhaube.

Im Zeitraum von Samstag, 18. Juli, 21.30 Uhr, bis Sonntag, 19. Juli, 7.30 Uhr, kam es erneut zu einem Einbruch in den Kiosk. Der oder die Täter verschafften sich diesmal durch das Aufhebeln eines Fensters Zutritt zum Verkaufsraum und entwendeten Waren und Bargeld.

Ob es einen Zusammenhang zwischen den beiden Taten gibt, ist Gegenstand der Ermittlungen.

Wer etwas Verdächtiges beobachtet hat und Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter den Rufnummern 0234 909-8305 oder -4441 (Kriminalwache) zu melden.

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