Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Räuberischer Diebstahl in Wilhelmshaven

Wilhelmshaven (ots)

Am 24.06.2026, zwischen 10:52 Uhr und 11:05 Uhr, kam es in einem Verbrauchermarkt an der Gökerstraße in Wilhelmshaven zu einem räuberischen Diebstahl. Nach bisherigen Erkenntnissen verstaute ein 35-jähriger Mann mehrere Spirituosenflaschen in einem mitgeführten Rucksack. Anschließend verließ er das Geschäft über den Eingangsbereich, wodurch die Warensicherungsanlage auslöste. Ein Mitarbeiter des Marktes hielt den Beschuldigten zunächst am Gepäckträger seines Fahrrades fest, um dessen Flucht zu verhindern. Der 35-Jährige schlug dem Mitarbeiter daraufhin mit der flachen Hand ins Gesicht. Der Mitarbeiter ließ daraufhin das Fahrrad los, sodass der Beschuldigte flüchten konnte. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Ermittlungen konnte der Beschuldigte identifiziert werden. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen räuberischen Diebstahls aufgenommen.

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