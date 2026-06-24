Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Sachbeschädigung an Pkw in Bockhorn - Zeugen gesucht

Bockhorn (ots)

Am 22.06.2026, vermutlich in der Zeit zwischen 16:20 Uhr und 17:00 Uhr, kam es auf dem privaten Parkplatz eines Mehrfamilienhauses an der Steinhauser Straße zu einer Sachbeschädigung an einem geparkten Pkw. Bislang unbekannte Täter beschädigten die Windschutzscheibe eines grauen Audi A3. Es entstand Sachschaden. Die Polizei Bockhorn hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeuginnen und Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder verdächtige Personen im Bereich des Parkplatzes bemerkt haben, werden gebeten, sich mit der Polizeistation Bockhorn unter der Telefonnummer 04453 978620 in Verbindung zu setzen.

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