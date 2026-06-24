Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Sachbeschädigung an Grundschule in Bockhorn - Zeugen gesucht

Bockhorn (ots)

In der Zeit von Montagabend bis Dienstagmorgen gelangten bislang unbekannte Täter auf das Flachdach der Grundschule Bockhorn und beschädigten dort mehrere Lüftungseinlässe aus Aluminium sowie den Blitzableiter. Durch die Beschädigungen entstand beträchtlicher Sachschaden. Die Polizei Bockhorn hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen. Zeuginnen und Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder ungewöhnliche Geräusche im Bereich der Grundschule bemerkt haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeistation Bockhorn unter der Telefonnummer 04453 978620 in Verbindung zu setzen.

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