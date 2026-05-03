Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: 26 Verletzte durch den Einsatz von Reizstoff auf der Rüdesheimer Kirmes

Rüdesheim - Jahnstraße (ots)

Am 02.05. gegen 23:57 Uhr wurde der hiesigen Dienststelle mitgeteilt, dass auf dem Festgelände der Rüdesheimer Kirmes eine Rauchbombe gezündet worden sei. Nach derzeitigem Ermittlungsstand dürfte es sich jedoch nicht um einen gezündeten pyrotechnischen Gegenstand gehandelt haben, sondern durch einen unbekannten Täter versprühten Reizstoff. Durch den Stoff wurden insgesamt 26 Personen im Alter von 18 bis 23 Jahren in Form von Atemwegs- und Augenreizungen bis hin zum Übergeben verletzt und mussten rettungsmedizinisch betreut werden. In ein Krankenhaus musste keine der Personen verbracht werden. Durch die eingesetzten Polizeikräfte konnte der flüchtige Täter nicht mehr festgestellt werden.

Wer Hinweise auf den Täter oder die Täterin geben kann, oder ein Video/Bild von der Tat gefertigt hat, wird gebeten sich über unten angehängte Kontaktmöglichkeiten mit hiesiger Dienststelle in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell