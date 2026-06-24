Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Wilhelmshaven (ots)

Im Zeitraum vom 17.06.26, 16.00hr, biszum 22.06.26, 06:30 Uhr, kam es in der Parkstraße, Höhe Hausnummer 27, zu einem Verkehrsunfall. Ein dort abgestellter blauer Pkw der Marke Opel wurde vermutlich beim Ein-oder Ausparken durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug im Heckbereich linksseitig beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend vom Unfallort, ohne seinen Pflichten als Beteiligter nachzukommen. Die Polizei Wilhelmshaven bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 04421/942-0 zu melden.

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