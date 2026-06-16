Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Einbruch in Vereinsheim einer Hundeschule - Zeugen gesucht

Wilhelmshaven (ots)

Im Zeitraum zwischen dem 13.06.2026, 12:00 Uhr, und dem 15.06.2026, 17:15 Uhr, kam es auf dem Gelände einer Hundeschule am Lönsweg in Wilhelmshaven zu einem Einbruch. Nach bisherigen Erkenntnissen verschaffte sich der bislang unbekannte Täter über einen angrenzenden Graben Zugang zum Gelände der Hundeschul. Anschließend drang er gewaltsam durch ein Fenster in das Vereinsheim ein. Das Gebäude wurde durchsucht. Nach derzeitigem Stand wurde jedoch kein Diebesgut erlangt. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls aufgenommen. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Lönswegs beobachtet haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Wilhelmshaven unter der Telefonnummer 04421 942-0 in Verbindung zu setzen.

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