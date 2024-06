Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressemitteilung PK Jever Betrachtungszeitraum 14.06. bis 16.06.2024

Jever (ots)

Verstoß Pflichtversicherungsgesetz

Am 14.06.2024 gegen 20:10 Uhr kontrollierten Jeveraner Polizeibeamte in der Adolf-Ahlers-Straße in Jever ein Elektrokleinstfahrzeug (sog. E-Scooter) mit einer schwarzen und damit abgelaufenen Versicherungsplakette. Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass zum Tatzeitpunkt kein gültiger Versicherungsschutz bestand. Daher wurde gegen den 17jährigen Fahrzeugführer ein Strafverfahren eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt.

Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr

Am 15.06.2024 gegen 01:20 Uhr kam es in der Menkestraße in Schortens zu einer Verkehrsunfallflucht. Nach wenigen Minuten Abwesenheit erschien die 21jährige Unfallverursacherin erneut am Unfallort, wirkte auf die eingesetzten Beamten jedoch sichtlich alkoholisiert. Ein Atemalkoholtest ergab eine Konzentration von 1,95 Promille, sodass gegen die Unfallverursacherin ein Strafverfahren eingeleitet, eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt wurde.

Widerstand gegen Polizeibeamte

In der Nacht vom 15. auf den 16.06.2024 erhielt die Jeveraner Polizei einen Notruf nach einer körperlichen Auseinandersetzung in Schortens. Nach der Sachverhaltsaufnahme vor Ort wurde der amtsbekannte 50jährige Beschuldigte in Gewahrsam genommen und sollte der Dienststelle in Jever zugeführt werden. Auf dem Weg dorthin beleidigte und bedrohte der stark alkoholisierte Beschuldigte die Polizisten und trat beim Verlassen des Dienst-KFZ mehrfach gegen den Oberkörper eines der eingesetzten Beamten. Der getroffene Polizeibeamte blieb weiterhin dienstfähig, gegen den Beschuldigten wurden weitere Strafverfahren eingeleitet sowie eine Blutentnahme durchgeführt.

