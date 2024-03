Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Brand in Zetel - Polizei sucht Zeugen

Zetel (ots)

Zu einem Brand kam es am Sonntag gegen 15:20 Uhr auf dem Schulgelände in der Straße Kronshausen in Zetel. Eine auf dem Sportplatz liegende Hochsprungmatte geriet in Brand und wurde völlig zerstört. Der Brand wurde durch die Feuerwehr Zetel gelöscht. Die Ermittlungen zur Brandursache seitens der Polizei laufen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Varel unter der Rufnummer 04451 923-0 mitzuteilen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell