POL-WHV: Pressebericht des PK Varel vom 23.02.-25.02.2024

Bockhorn- Verkehrsunfallflucht

In der Nacht von Freitag auf Samstag befährt ein bisher unbekannter Fahrzeugführer die Dorfstraße in Richtung Grabstede und kommt nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort prallt er gegen einen Gartenzaun und beschädigt diesen. Der Unfallbeteiligte entfernt sich unerlaubt von Ereignisort. Zeugen, die Angaben zum Unfall machen können, werden gebeten sich mit der Polizei Varel, Tel.: 04451-9230 in Verbindung zu setzen.

Bockhorn- Fahren ohne erforderliche Fahrerlaubnis Am Samstagabend, gegen 19:40 Uhr, kontrollieren zwei Polizeibeamte in Bockhorn, Am Glockenturm, ein Leichtkraftrad. Bei der Kontrolle wird festgestellt, dass der männliche Fahrzeugführer nicht die erforderliche Fahrerlaubnis zum Führen des Fahrzeuges besitzt. Des Weiteren ist das Leichtkraftrad nicht versichert und ist mit einem nicht auf dieses Fahrzeug zugelassene Kennzeichen ausgestattet. Ein Ermittlungsverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Urkundenfälschung und dem Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz wird eingeleitet. Dem Fahrzeugführer wird die Weiterfahrt untersagt.

Bockhorn- schwerer Verkehrsunfall mit sieben teils schwer verletzten Personen Am Sonntagmorgen, gegen 04:10 Uhr, kommt es zu einem schweren Verkehrsunfall in Bockhorn an der Kreuzung B437/ Ecke Grabsteder Straße. Ein 23-Jähriger Pkw-Führer befährt die Grabsteder Straße in Fahrtrichtung B437. An der Kreuzung missachtet dieser das Verkehrszeichen 206 (Stopp-Schild) und stößt mit einem Pkw, welcher die B437 in Richtung Varel befährt, zusammen. Durch den Aufprall schleudert der Pkw 02 gegen eine Lichtzeichenanlage. Sowohl die vier Insassen des unfallverursachenden Pkw, als auch die drei Insassen des weiteren beteiligten Pkw werden verletzt. Zwei Personen mussten durch die Feuerwehr aus dem Pkw befreit werden. Alle Personen werden in die umliegenden Krankenhäuser verbracht. Die Kreuzung wird während der Unfallaufnahme voll gesperrt.

