PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Verden / Osterholz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster Person aus Seniorenheim in Ganderkesee im Landkreis Oldenburg - Kontaktadressen im Bereich Schwanewede

POL-VER: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster Person aus Seniorenheim in Ganderkesee im Landkreis Oldenburg - Kontaktadressen im Bereich Schwanewede
  • Bild-Infos
  • Download

Landkreis Osterholz (ots)

Bei der Suche nach einer vermissten Person aus einem Seniorenheim in Ganderkesee bittet die Polizei die Bevölkerung um Unterstützung und veröffentlicht ein Bild des Mannes.

Bereits seit Donnerstag, 11. September 2025, wird der 77-jährige

Harald GROTE

aus einem Wohnheim an der Adelheider Straße vermisst. Herr Grote

   - ist 165 cm groß
   - mit 61 kg schlank
   - und hat graues Haar (länger als auf dem veröffentlichten Bild)

Er war zuletzt bekleidet mit

   - Jacke: Helle, beige Jacke
   - Schuhe: Blaue Schuhe mit Klettverschlüssen und weißer Sohle
   - Hose: Jeans
   - T-Shirt: Dunkelblaues T-Shirt
   - Accessoires: Brille, goldener Ehering

Der Vermisste leidet an Demenz, ist aber gut zu Fuß unterwegs und nutzt auch den öffentlichen Nahverkehr. Da er Kontaktadressen im Bereich Schwanewede hat, ist es möglich, dass er zu diesen unterwegs ist. Die bisherigen Suchmaßnahmen und Überprüfungen an Kontaktadressen - auch im Landkreis Osterholz - führten nicht zum Auffinden des Vermissten.

Aufgrund der nun gerade nachts fallenden Temperaturen muss von einer Gefahr für Herrn Grote ausgegangen werden, weshalb die Öffentlichkeit um Unterstützung bei der Suche gebeten wird. Wer den Vermissten sieht oder Angaben zu seinem Aufenthaltsort machen kann, wird gebeten, sich unter 04431/941-0 mit der Polizei in Wildeshausen in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Verden / Osterholz
Fenja Land
Telefon: 04231/806-104
E-Mail: pressestelle@pi-ver.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_VER_OHZ
www.instagram.com/polizei.verden.osterholz
www.facebook.com/polizei.verden.osterholz.hc

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Verden / Osterholz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Verden / Osterholz
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Verden / Osterholz
Alle Meldungen Alle
  • 22.09.2025 – 10:33

    POL-VER: Pressemitteilung Polizei Verden / Osterholz

    Landkreise Verden und Osterholz (ots) - LANDKREIS VERDEN Keine polizeilich relevanten Meldungen. LANDKREIS OSTERHOLZ Keine polizeilich relevanten Meldungen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Verden / Osterholz André Geske Telefon: 04231/806-104 E-Mail: pressestelle@pi-ver.polizei.niedersachsen.de https://www.pd-ol.polizei-nds.de www.twitter.com/Polizei_VER_OHZ www.instagram.com/polizei.verden.osterholz ...

    mehr
  • 21.09.2025 – 11:38

    POL-VER: POL-VER: Pressemeldung der PI Verden/Osterholz vom 21.09.2025

    Landkreise Verden und Osterholz (ots) - Bereich PI Verden Keine presserelevanten Ereignisse Bereich PK Achim Keine presserelevanten Ereignisse Bereich Autobahnpolizei Langwedel Keine presserelevanten Ereignisse Bereich Osterholz Keine presserelevanten Ereignisse Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Verden / Osterholz - Wache - Telefon: 04231/806-212 ...

    mehr
  • 20.09.2025 – 14:31

    POL-VER: Pressemeldung vom 20.09.2025

    Verden/Osterholz (ots) - Pressemitteilungen für die Landkreise Verden/Osterholz Bereich Verden: ++Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen++ Verden. Am Freitagmittag kam es auf dem Nikolaiwall in Verden zu einem Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Die 67-Jährige Fahrzeugführerin eines BMW verwechselte vermutlich das Gas- und Bremspedal und fuhr deshalb auf den vor ihr fahrenden 67-Jährigen Seat-Fahrer ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren