Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemeldungen der PI Verden/Osterholz vom 28.08.2021

PI Verden/Osterholz (ots)

Bereich Verden

Verden - Rollerfahrer unter Alkoholeinfluss: Am Freitag, dem 27.08., kontrollieren Beamte der Polizei Verden in den späten Abendstunden den Fahrer eines Motorrollers. Der Fahrzeugführer war der Streifenwagenbesatzung zuvor in der Hamburger Straße durch unsichere Fahrweise aufgefallen. Im Rahmen eines bei dem Verkehrsteilnehmer durchgeführten Atemalkoholtests wird eine Alkoholbeeinflussung von 0,82 Promille festgestellt. Gegen den Fahrzeugführer wird ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Die Fahrzeugschlüssel werden vorsorglich sichergestellt.

Bereich Achim

Oyten - Fahrzeugführer unter Einfluss von Betäubungsmitteln: Am Freitagmorgen wird durch eine Funkstreifenwagenbesatzung der Polizei Achim in der Straße Wehlacker ein Transporter Daimler-Benz angehalten und kontrolliert. Im Rahmen der Überprüfung stellen die Beamten bei dem 24-jährigen Fahrzeugführer aus Lilienthal Auffälligkeiten fest. Ein daraufhin vor Ort durchgeführter Urintest ergibt Hinweise auf einen zuvor erfolgten Konsum von Cannabis und Kokain. Eine Blutprobenentnahme wird angeordnet. Gegen den Fahrzeugführer wird ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Achim - Täter brechen Pkw auf: In der Nacht von Donnerstag auf Freitag kommt es in der Obernstraße zu einem Einbruch in einen Pkw. Unbekannte Täter schlagen eine Fensterscheibe des betroffenen VW Touran ein und entwenden eine darin befindliche Geldbörse. Wer Hinweise zu der Tat geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Achim unter der Rufnummer 04202-9960.

Bereich Osterholz-Scharmbeck

Osterholz-Scharmbeck - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht: Am Freitag, dem 27.08., kommt es in der Zeit von 16:10 Uhr bis 16:15 Uhr auf dem Parkplatz eines Lebensmittelgeschäftes in der Ritterhuder Straße zu einem Verkehrsunfall. Dabei wird ein geparkter BMW in schwarz am Fahrzeugheck beschädigt. An dem Pkw entsteht ein Schaden in Höhe von ca. 3.000 Euro. Der Unfallverursacher entfernt sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Osterholz unter der Rufnummer 04791-3070 in Verbindung zu setzen.

Osterholz-Scharmbeck - Einschleichdiebstahl: Während sich am Mittwochvormittag eine Anwohnerin in der Straße Am Eichhof in ihrem Garten befindet, betritt eine unbekannte Person das Wohnhaus durch die geöffnete Terrassentür. Aus dem Schlafzimmer entwendet diese eine Geldbörse und verlässt das Haus anschließend unerkannt. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu der Person oder zu verdächtigen Fahrzeugen in der Nähe geben können. Entsprechende Meldungen richten Sie bitte an die Polizei Osterholz unter der Rufnummer 04791-3070.

Bereich Autobahnpolizei Langwedel

A1, Fahrtrichtung Hamburg - Fahrzeug kollidiert mit Mittelschutzplanke und flüchtet: In der Nacht zu Samstag wird der Autobahnpolizei Langwedel gegen 03:00 Uhr ein auf der A1 in Fahrtrichtung Hamburg zwischen Oyten und Posthausen liegender größerer Gegenstand gemeldet. Vor Ort stellen die Beamten mehrere auf der Fahrbahn liegende Fahrzeugteile sowie eine frische Beschädigung der Mittelschutzplanke fest. Die Fahrzeugteile hatten bis zum Eintreffen der Beamten bereits zu Beschädigungen an mindestens einem weiteren Pkw, dessen Fahrzeugführer nicht mehr rechtzeitig ausweichen konnte und über die Teile gefahren war, geführt. Zeugen, die Hinweise auf den Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich bei der Autobahnpolizei Langwedel unter der Rufnummer 04232-945990 zu melden.

A1, Bremer Kreuz, Fahrtrichtung Osnabrück - Lkw fährt auf Stauende auf: Am frühen Freitagabend staut sich der Verkehr auf der A1 auf Höhe des Bremer Kreuzes in Fahrtrichtung Osnabrück. Der 50-jährige Fahrer eines portugiesischen Sattelzuges fährt in diesem Bereich gegen 19:05 Uhr vermutlich aus Unachtsamkeit auf den bereits stehenden Pkw eines 58-Jährigen aus Ibbenbüren auf. Durch das Gewicht des Lkw wird der Pkw auf den ebenfalls verkehrsbedingt wartenden Pkw einer 26-Jährigen aus Hannover geschoben. Die 52-jährige Beifahrerin des Pkw aus Ibbenbüren wird durch den Aufprall leicht verletzt und durch Rettungskräfte versorgt. Sowohl der Pkw als auch der Sattelzug sind nach der Kollision nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Beschleunigungsstreifen sowie ein weiterer Fahrstreifen müssen für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von zirka 50.000 Euro.

