Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Gefährdung am Zebrastreifen + Brand eines Pkw + Nach Zusammenstoß mit Reh leicht verletzt

Landkreis Osterholz (ots)

Gefährdung am Zebrastreifen

Fischerhude. Zu einer gefährlichen Situation im Straßenverkehr kam es bereits am 16. Januar gegen 17:20 Uhr. Eine 44 Jahre alte Frau überquerte gemeinsam mit zwei Kindern im Alter von 9 Jahren den Zebrastreifen in Höhe der Kirchstraße, als sich ein dunkles Auto näherte und direkt vor den drei Personen über den Zebrastreifen fuhr. Nach derzeitigen Erkenntnissen konnte die 44-Jährige einen Zusammenstoß durch Zurückreißen der Kinder gerade noch verhindern.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zu dem Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04202-9960 bei der Polizei in Achim zu melden.

Brand eines Pkw

Schwanewede. Am Mittwoch um 14:15 Uhr brannte ein Sprinter im Wohngebiet entlang des Waldweg. Das Auto war in einer Einfahrt abgestellt, als es aus zunächst ungeklärter Ursache in Brand geriet. Der Brand konnte durch die Freiwillige Feuerwehr Schwanewede gelöscht werden. Ein weiteres Übergreifen der Flammen wurde verhindert. Am Fahrzeug entstand ein Totalschaden. Außerdem wurde eine Hecke beschädigt. Die polizeilichen Ermittlungen ergaben, dass ein technischer Defekt brandursächlich gewesen sein dürfte.

Nach Zusammenstoß mit Reh leicht verletzt

Osterholz-Scharmbeck. Am Mittwochnachmittag kam es auf der Landesstraße 135 zu einem Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem Reh. Der 59 Jahre alte Autofahrer befuhr die Bremerhavener Heerstraße in Richtung Garlstedt, als das Tier über die Straße lief. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem der 59-Jährige leicht verletzt wurde. Am Auto entstand Sachschaden.

