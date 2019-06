POL-VER: Zeugen gesucht nach Diebstahl in Bahnunterführung + Unfall: Haltende Pkws übersehen + Unfall in der Hauptstraße + Verkehrsunfallflucht + Fenster am Lernhaus beschädigt

Polizeiinspektion Verden / Osterholz

LANDKREIS VERDEN

Zeugen gesucht nach Diebstahl in Bahnunterführung

Langwedel. Am frühen Sonntagabend gegen 17:25 Uhr wurde ein 32-jähriger Mann mit seinem 8-jährigen Sohn an der Unterführung des Bahnhofs in der Straße "An der Waage" bestohlen. Nachdem der 32-Jährige auf Nachfrage von zwei Männern Wechselgeld aus seinem Portemonnaie geben wollte, zog einer dieser Männer Bargeld in dreistelliger Höhe aus der Geldbörse. Anschließend flüchteten beide Täter in unterschiedliche Richtungen. Beide Personen waren dunkelhäutig und schlank. Einer von beiden war über 1,90m groß, hatte eine markante Falte oder Narbe auf einer Wange und trug kurze schwarze Haare, eine dunkelblaue Jeans und ein weißes T-Shirt. Die zweite Person war nur wenig kleiner als der erste Täter, trug längere dunkle Haare, die nach hinten gegelt waren und eine graue Jogginghose mit einem hellen Shirt.

Mögliche Zeugen, die die Tat oder Auffälligkeiten im Bahnhofsumfeld beobachtet haben, werden unter 04232/7617 um Hinweise an die Polizei in Langwedel gebeten.

Unfall: Haltende Pkws übersehen

Achim/Uesen. Am Montagmorgen kam es in der Uesener Feldstraße in Fahrtrichtung zur A27 an der Einmündung zur Worpsweder Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen mehrere Pkw, bei dem sich zwei Personen leicht verletzten und durch Rettungskräfte in umliegende Krankenhäuser transportiert wurden.

Eine 46-jähriger Fahrer eines BMW musste verkehrsbedingt an der Einmündung anhalten. Eine hinter ihm fahrende 34-Jährige mit einem 3-jähigen Kind in einem Volvo hielt darauf ebenfalls an, wurde jedoch auf den BMW aufgeschoben, da eine nachfolgende 33-jährige Fahrerin eines VW die Situation scheinbar übersehen hatte und auffuhr. Bei dem Aufprall verletzten sich die 33- und 34-jährigen Frauen leicht. Insgesamt entstand ein Sachschaden von etwa 8.500EUR. Der VW musste abgeschleppt werden.

Unfall in der Hauptstraße

Oyten. In der Hauptstraße in Fahrtrichtung Bremen kam es am Montagmorgen zu einem Unfall zwischen einem 80-jährigen Fahrer eines Fiat Panda und einer 55-jährigen Fahrerin eines VW Polo. Der 80-Jährige wollte vom Parkstreifen neben der Fahrbahn in den fließenden Verkehr einfahren und übersah den Polo der 55-Jährigen. Durch den Zusammenstoß der Fahrzeuge entstand ein Sachschaden von etwa 7.000EUR. Die 55-Jährige hatte sich leichte Verletzungen zugezogen und musste durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht werden.

Verkehrsunfallflucht - Verursacher gesucht

Thedinghausen. Zwischen vergangenem Mittwochabend und Montagmorgen kam es zu einem Unfall zwischen einem unbekannten Fahrzeug und einem Mercedes Vito, der in der Beppener Straße in einer Parkbucht am Straßenrand abgestellt war. Der Verursacher beschädigte den Vito entlang der Beifahrerseite, sodass ein Schaden über mehrere tausend Euro entstand. Anschließend flüchtete er, ohne seine Personalien anzugeben. Die Polizei Thedinghausen hat die Ermittlungen gegen den Unfallflüchtigen aufgenommen und bittet unter 04204/402 um Hinweise zum Unfallgeschehen oder den Fahrer des unbekannten Fahrzeuges.

LANDKREIS OSTERHOLZ

Fenster am Lernhaus beschädigt

Osterholz-Scharmbeck. Zwischen vergangenem Mittwoch, 29.05.2019 und Montagmorgen haben unbekannte Täter zwei Fensterscheiben des Lernhauses im Campus "Am Barkhof" beschädigt und sind anschließend geflüchtet. Der entstandene Sachschaden beträgt etwa 5.000EUR. Die Polizei hat die Ermittlungen gegen die Randalierer aufgenommen. Hinweise auf verdächtige Umstände oder Personen in dem Bereich nehmen die Beamten der Polizei Osterholz unter 04791/3070 entgegen.

Unfall auf der Bremerhavener Heerstraße

Osterholz-Scharmbeck. Ein 18-jähriger Fahrer eines Mini wollte von der Bremerhavener Heerstraße nach links in die Garlstedter Straße abbiegen und übersah eine 69-jährige VW-Fahrerin, die ihm entgegenkam. Durch den Zusammenstoß der Fahrzeuge entstand ein Sachschaden von 13.000EUR. Nach ihrer Bergung, konnten die Pkw nur noch abgeschleppt werden. Die Feuerwehre Garlstedt unterstützte die Maßnahmen vor Ort und streute die Fahrbahn ab. Beide Fahrer verletzten sich bei dem Unfall leicht und wurden durch Rettungskräfte in umliegende Krankenhäuser gebracht.

