POL-VER: Pressemeldung der PI Verden/Osterholz vom 02.06.19

Pressemeldung der PI Verden/Osterholz vom 02.06.19

Bereich Verden:

Gefährliche Körperverletzung -Verden- Am Samstag kam es gegen 17.30 Uhr am Holzmarkt zu einer tätlichen Auseinandersetzung zwischen 2 Personen. Eine bislang unbekannte Person schlug einem 22-jährigen Kirchlintler im Rahmen einer Auseinandersetzung mit einer Flasche auf den Kopf, so dass dieser verletzt wurde und blutete. Während der Aggressor unerkannt flüchtete, wurde der Verletzte der Wache in Verden zugeführt, da gegen ihn ein Haftbefehl vorlag. Auf der sich anschließenden Fahrt zur Justizvollzugsanstalt beleidigte er die beiden Polizeibeamten noch mehrfach in unflätiger Weise.

Körperverletzung -Verden- Am frühen Sonntag Morgen, gegen 00.37 Uhr, kam es auf der Domweih zu einer Körperverletzung. Dabei soll ein 22-jähriger Dörverdener einer 17-jährigen Verdenerin ins Gesicht geschlagen haben. Anschließend sei die 17-jährige noch von einer weiteren, unbekannten Person, auf den Hinterkopf geschlagen worden.

Körperverletzung -Verden- Am frühen Sonntag Morgen kam es gegen 03.50 Uhr vor einer innerstädtischen Lokalität zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen 2 Personen. Ein 33-jähriger Verdener sowie ein 25-jähriger Langwedeler schlugen sich gegenseitig. Beide Personen wurden verletzt, wollten aber nicht ärztlich behandelt werden.

Verkehrsunfallflucht -Verden- Am Samstag kam es gegen 09.55 Uhr auf der Nienburger Straße in Hönisch zu einem Verkehrsunfall. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer eines Pkw Mercedes überholte zwischen der Nordbrücke und der Südbrücke einen 32-jährigen Botheler in seinem Pkw und bremste diesen anschließend bis zum Stillstand aus. Bei einem weiteren Ausbremsmanöver musste der Botheler mit seinem Pkw nach rechts in den Seitenraum ausweichen und stieß dort mit einem Leitpfosten zusammen. Der Mercedes-Fahrer setzte anschließend seine Fahrt fort. Zeugen, die diesen Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Verden unter Tel. 04231-8060 in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfall -Verden- Zu einem Verkehrsunfall mit insgesamt 6 verletzten Personen kam es am Samstag gegen 20.14 Uhr auf der Landesstraße 158 Höhe Abzweig Nindorf. Eine 30-jährige Hannoveranerin bog mit ihrem Pkw unter Mißachtung der Vorfahrt einer 49-jährigen Verdenerin nach links auf die Landesstraße in Richtung Verden ein. Dabei kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Die Hannoveranerin als auch ihr Insasse sowie die Verdenerin mit ihren 3 weiteren Fahrzeuginsassen wurden allesamt verletzt.

Bereich Autobahn Langwedel:

Bereich Achim:

Verkehrsunfallflucht Am Samstag, den 01.06.2019, befuhr nach Angaben von Zeugen gegen 12:30 Uhr ein vermeintlich weißer 7,5 t Lkw die Hinrichstraße in Achim und touchierte dabei die hintere, linke Tür eines dort abgestellten Pkw, so dass Sachschaden in Höhe von geschätzten 1500 Euro entstand. Der Fahrer des Lkw hielt nach Angaben der Zeugen noch an und begutachtete die nähere Umgebung. Letztendlich setzte er seine Fahrt fort, ohne seinen Pflichten als Beteiligter an einem Verkehrsunfall nachzukommen. Die Polizei Achim hat die Ermittlungen bezüglich einer Verkehrsunfallflucht aufgenommen und bittet, dass sich etwaige weitere Zeugen zu dem Vorfall unter der Telefonnummer 04202-9960 melden.

Trunkenheit im Verkehr in Folge Alkohol Am Samstag, den 01.06.2019 führten die Kollegen des Einsatz- und Streifendienstes des Polizeikommissariat Achim in Thedinghausen eine Verkehrskontrolle bei einer Fahrzeugführerin durch. Als Ergebnis dessen wurde festgestellt, dass die Dame deutlich unter dem Einfluss alkholischer Getränke stand und somit nicht mehr in der Lage war, ihren Pkw im öffentlichen Verkehrsraum zu führen. Der Fahrzeugführerin wurde eine Blutprobe entnommen und ihr Führerschein sichergestellt.

Bereich Osterholz-Scharmbeck:

Betrunkener Autofahrer in Schwanewede Aufmerksame Zeugen alarmierten in der Nacht von Samstag auf Sonntag die Polizei in Osterholz-Scharmbeck, da ihnen ein Fahrzeug mit unsicherer Fahrweise auf der Blumenthaler Straße in Schwanewede auffiel. Der Fahrzeugführer geriet offensichtlich mehrmals auf die Gegenfahrbahn. Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der 36-jährige Fahrzeugführer aus Bremen deutlich unter Alkoholeinfluss von über zwei Promille stand. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen, die er nur mit heftiger Gegenwehr über sich ergehen ließ. Den Fahrzeugführer erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.

Leichtsinnige Heranwachsende in Lilienthal Im Rahmen der Streife wurden Beamte des Polizeikommissariats Osterholz auf der Moorhauser Landstraße in Lilienthal auf einen 20-jährigen Rollerfahrer aus Lilienthal mit seinem 17-jährigen Sozius aus Ottersberg aufmerksam. Beide trugen während der Fahrt keinen Helm. Der Rollerfahrer telefonierte zudem noch während der Fahrt. Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der Fahrer auch noch unter Alkoholeinfluss von knapp einem Promille stand. Die beiden erwarten nun mehrere Ordnungswidrigkeitenverfahren.

Verkehrsunfall mit leichtverletztem Fahrradfahrer Ein 12-jähriger Fahrradfahrer aus Osterholz-Scharmbeck wurde am Samstagnachmittag bei einem Verkehrsunfall an der Einmündung der Königsberger Straße in die Straße An der Handloge in Osterholz-Scharmbeck leicht verletzt. Eine 42-jährige Fahrzeugführerin aus Osterholz-Scharmbeck hatte den Jungen übersehen, als sie in die Straße An der Handloge einbiegen wollte. Der Junge war auf dem Fahrradweg unterwegs. Bei dem Zusammenstoß wurde der Junge leicht verletzt, musste aber vor Ort nicht medizinisch versorgt werden. Nach dem Unfall wurde der Junge durch die Beamten nach Hause gebracht und in die Obhut der Eltern gegeben.

