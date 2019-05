Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Sprengung eines Geldautomaten - Täter ohne Beute auf der Flucht

Osterholz-Scharmbeck (ots)

Am frühen Freitagmorgen haben bislang unbekannte Täter einen Geldautomaten in einer Bankfiliale am Marktplatz erfolglos gesprengt. Die Polizei konnte nach der Alarmierung nur noch einen gesprengten Automaten am Ort des Geschehens vorfinden. Nach den Tätern wurde eine großangelegte Fahndung von Beamten der Polizeiinspektion Verden/Osterholz mit Unterstützung der Polizei Bremen als auch der Polizeiinspektion Cuxhaven eingeleitet. Nach derzeitigem Ermittlungsstand handelt es sich um mindestens zwei Täter, die mutmaßlich mit einem Motorroller vom Tatort geflohen sind.

In den Vorraum, in dem der Automat aufgestellt war, drangen die Täter durch gewaltsames Öffnen der Eingangstür ein. Insgesamt verursachten sie einen Sachschaden von mehreren zehntausend Euro; Geld erlangten die Täter nach derzeitigem Kenntnisstand jedoch nicht. Die Feuerwehren Osterholz und Pennigbüttel löschten das durch die Explosion verursachte Feuer am Automaten mit etwa 20 Kräften. In den Wohnungen über der Bankfiliale befanden sich zwei Personen. Glücklicherweise wurde aber niemand verletzt.

Die Ermittlungen gegen die Täter wurden aufgenommen. Hinweise auf mindestens zwei Personen auf einem Motorroller werden durch die Beamten beim Polizeikommissariat Osterholz unter 04791/3070 entgegengenommen.

