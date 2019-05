Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemeldung für den 30.05.2019

Verden/Osterholz (ots)

Bereich Autobahn:

Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person durch Fahrzeugteil auf der Autobahn 27

Am Mittwoch, den 29.05.19, 19.44 Uhr, befährt eine 63-jährige PKW-Fahrerin aus Bremen die A 27, in Richtung Walsrode im Bereich der dortigen Baustelle zwischen den Anschlussstellen Verden-Ost und Verden-Nord. Durch eine auf der Fahrbahn liegende Motorhaube muss die PKW-Fahrerin bis zum Stillstand abbremsen. Ein ihr folgender 41-jähriger PKW Fahrer aus Loxstedt hält hinter ihr an. Eine 29-jährige PKW-Fahrerin aus Emden bemerkt die stehenden PKW´s zu spät und fährt zunächst auf den PKW des Loxstedters auf. Durch den Aufprall wird der PKW des Loxstedters noch auf den PKW der Bremerin geschoben. Zwei PKW´s mussten abgeschleppt werden. Es entstand ca. 19000 Euro Sachschaden. Die 29-jährige Emdenerin verletzte sich bei dem Unfall leicht. Die Motorhaube wurde durch die eingesetzten Polizeibeamten von der Fahrbahn geräumt. Der Verlierer der Motorhaube konnte bisher nicht ausfindig gemacht werden.

Verkehrsunfall auf der Autobahn 27, Fahrer des Sattelzuges flüchtet

Am Mittwoch, den 29.05.19, 17.35 Uhr, befahren ein bisher unbekannter Sattelzug und ein 53-jähriger Fahrer eines Transporters aus Petersberg die A 27 in Richtung Hannover. Ausgangs der dortigen Baustelle kommt der Sattelzug, der auf der rechten Fahrspur fuhr, nach links auf den Überholfahrstreifen. Dort fährt der Transporter, der daraufhin nach links ausweichen muss und in die Mittelschutzplanke prallt. Am Transporter entstand ein Sachschaden von ca. 3000 Euro. Der Sattelzug entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zum Sattelzug sind keine näheren Hinweise bekannt.

Verkehrsunfall auf der Autobahn 1, Fahrer eines Toyota Corolla Verso flüchtet.

Am Mittwoch, den 29.05.19, 14.12 Uhr, befährt der Fahrer eines Toyota Corolla Verso den rechten von drei Fahrstreifen auf der Autobahn 1 zwischen den Anschlussstellen Posthausen und Oyten, Fahrtrichtung Münster. Der Fahrer(in) wechselt plötzlich auf den mittleren Fahrstreifen, wo ein 20-jähriger Fahrer eines VW Golf Cabriolet fährt. Es kommt zur Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen, in dessen Verlauf sich das Golf-Cabriolett dreht und mit der Mittelschutzplanke kollidiert. Am PKW und der Mittelschutzplanke entstanden Sachschäden in Höhe von ca. 2500 Euro. Der Fahrer(in) des Toyota Corolla Verso flüchtet.

In allen Fällen werden Zeugen gebeten, sich unter 04232-945990 bei der Wache der Autobahnpolizei Langwedel zu melden.

