Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemeldung vom 31.05.2019

Verden/Osterholz (ots)

Verden - keine Meldungen Achim - keine Meldungen

Osterholz: Am Mittwoch in den frühen Abendstunden geriet in Hambergen in der Straße Rollbaumsberg aus bislang unbekannten Gründen ein Anglerunterstand sowie ein Baum im Bereich des Fischteichs in Brand. Noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr brannte der Unterstand vollständig nieder. Der Sachschaden kann nicht beziffert werden.

