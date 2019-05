Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: ++Zwei Verletzte bei Auffahrunfall++Gaststätteneinbruch scheitert++66-jähriger Autofahrer unter Alkoholeinfluss++Zeuge entlarvt Ladendieb++Polizei sucht...++

Landkreise Verden u. Osterholz (ots)

Zwei Verletzte bei Auffahrunfall Verden. Bei einem Auffahrunfall auf der Hamburger Straße sind am Montagmorgen zwei Autofahrer leicht verletzt worden. Als eine 50-jährige Autofahrerin aus Verden an der Einmündung "Am Stadtwald" abbiegen wollte und aufgrund von Gegenverkehr anhalten musste, erkannte ein 41-jähriger Kirchlinteler die Situation zu spät und fuhr auf. Durch den Aufprall zogen sich beide Fahrer leichte Verletzungen zu. An ihren Fahrzeugen entstand Sachschaden. Die Höhe wird von der Polizei auf rund 7.500 Euro.

Gaststätteneinbruch scheitert Kirchlinteln. Ein Einbruch in eine Gaststätte in Bendingbostel ist in der Nacht zu Montag gescheitert. Als sich die Täter mit einem Hebelwerkzeug an der Tür zu schaffen machten, löste die Alarmanlage des Gebäudes aus. Daraufhin ließen die Unbekannten von ihrem Vorhaben ab und suchten das Weite. Zurück blieb ein Schaden von rund 1.000 Euro. Die Polizei ermittelt wegen versuchten schweren Diebstahls und sucht nach etwaigen Zeugen. Hinweise nehmen die Polizeidienststellen in Kirchlinteln (Telefon 04236/1480) und Verden (Telefon 04231/8060) entgegen.

66-jähriger Autofahrer unter Alkoholeinfluss Langwedel. Beamte des Einsatz- und Streifendienstes der Verdener Polizei haben am Montagabend einen alkoholisierten Autofahrer aus dem Verkehr gezogen. Der Audi-Fahrer war den Beamten durch seine unsichere Fahrweise aufgefallen. Eine Kontrolle lieferte den Grund dafür: Den Polizisten schlug deutlicher Alkoholgeruch in der Atemluft des 66-jährigen Fahrers entgegen. Ein freiwillig durchgeführter Vortest ergab einen Wert von 1,25 Promille. Daraufhin wurden die Entnahme einer Blutprobe angeordnet und der Führerschein des Fahrers sichergestellt.

Zeuge entlarvt Ladendieb Lilienthal. Ein aufmerksamer Zeuge hat am Montagabend in einem Verbrauchermarkt an der Heidberger Straße einen Ladendieb enttarnt. Ein 20-jähriger Bremer hatte sich für einen Moment unbeobachtet gefühlt und drei Flaschen Schnaps in den Hosenbund gesteckt. Als er den Markt verlassen wollte, wurde er angesprochen und zur Rede gestellt. Die Polizei stellte die Identität des Mannes fest und nahm die Ermittlungen auf. Da der 20-Jährige in den letzten zwei Wochen häufiger im Markt war, wird auch geprüft, ob er weitere Diebstähle begangen hat.

Polizei sucht rücksichtlosen Audi-Fahrer - Mehrere Autofahrer gefährdet Lilienthal. Durch seine rücksichtslose Fahrweise hat ein bislang unbekannter Audi-Fahrer am Montagmorgen gegen 07.45 Uhr beim Befahren der Kreisstraße zwischen Wührden und Mittelbauer im Kurvenbereich mehrere entgegenkommende Autofahrer gefährdet. Zu einem Verkehrsunfall mit möglicherweise unabsehbaren Folgen für die Beteiligten ist es nur deswegen nicht gekommen, weil mindestens drei Autofahrer gut reagierten und entweder stark abbremsten oder in den Seitenraum auswichen. Der Fahrer des grauen Audi-Kombi, der Beschreibung nach ein großgewachsener Mann mit Brille und dunklen Haaren, setzte seine Fahrt unbeirrt fort. Gegen ihn hat die Polizei Ermittlungen wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet. Hinweise von Zeugen und Geschädigten nimmt die Polizei in Lilienthal unter Telefon 04298/92000 entgegen.

Wer beobachtete Zusammenstoß? Lilienthal. Die Polizei in Lilienthal sucht nach unabhängigen Zeugen eines Verkehrsunfalles, der sich am Montag, gegen 14 Uhr, im Kreuzungsbereich Moorhauser Landstraße/Lilienthaler Allee ereignet hat. Dort waren ein 70-jähriger Bremer, der aus der Moorhauser Landstraße kam, und ein 39-jähriger Bremervörder, der auf der Lilienthaler Allee unterwegs war, mit ihren Autos zusammengestoßen. Beide Fahrer gaben an, bei Grünlicht in den Kreuzungsbereich gefahren zu sein. Verletzt wurde niemand, der Sachschaden beläuft sich auf circa 5.000 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizeistation Lilienthal unter Telefon 04298/92000 entgegen.

Unbekannte verwüsten Sprecherkabine des Reitvereins Grasberg. Unbekannte haben die Sprecherkabine des Reitvereins in Grasberg verwüstet. Die Tat wurde am Montagnachmittag entdeckt. Sie dürfte sich aber bereits an den Tagen zuvor ereignet haben. Der Schaden beläuft sich auf mehrere Hundert Euro. Hinweise auf die Täter gibt es bislang nicht. Die Polizei in Grasberg sucht nach zeugen, die in dem Zusammenhang sachdienliche Hinweise geben können. Anrufe werden unter Telefon 04208/1222 entgegengenommen.

