POL-VER: ++Polizeibeamte in den Landkreisen Verden und Osterholz kontrollieren verstärkt Lkw und Busse++

Um die Anzahl der Getöteten und Schwerverletzten zu reduzieren und die Verkehrssicherheit und Strafverfolgung zu verbessern, finden jährlich europaweit sogenannte TISPOL (Traffic Information System Police) - Kontrollwochen statt. Die ständigen Schwerpunktthemen sind u.a. Geschwindigkeit, Ablenkung, Sicherheitsgurt, Alkohol und Drogen und der gewerbliche Güter- / Personenverkehr. In diesem Jahr wurden schwerpunktmäßig Kontrollen des gewerblichen Güter- und Personenverkehrs durchgeführt - so auch in den Landkreisen Verden und Osterholz. Dabei wurden 79 Fahrzeuge aus dem Aus- und Inland angehalten und überprüft. Bei 48 Fahrzeugen wurden Verstöße festgestellt, die in 11 Fällen sogar zur Untersagung der Weiterfahrt führten. Neben Geschwindigkeitsverstößen und der falschen Bedienung des Tachographen wurden u.a. auch Verstöße gegen die Sozialvorschriften sowie technische Mängel und mangelnde Ladungssicherung festgestellt. Entsprechende Bußgeldverfahren wurden eingeleitet.

