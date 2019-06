Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemeldung vom 01.06.2019

PI Verden/Osterholz (ots)

_

Bereich PI Verden

Zwei Leichtverletzte bei Kollision

Verden. In der Nacht zum Samstag befuhr eine 50jährige Verdenerin den Berliner Ring und wollte an der Großen Kreuzung die Lindhooper Straße überqueren. Sie übersah das von links kommende, vorfahrtberechtigte Taxi, das von einem 57jährigen gefahren wurde. Nach der Kollision der Fahrzeuge im Kreuzungsbereich kam der Skoda von der Straße ab und prallte noch in den Zaun eines Autohändlers. Beide Autofahrer kamen mit leichten Verletzungen davon und konnten nach kurzer Behandlung wieder entlassen werden. Die nicht mehr fahrbereiten Pkw mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden liegt laut polizeilicher Schätzung bei über 10.000,- EUR.

Rennradfahrer zu Fall gebracht

Verden. Am Freitagnachmittag kam es in der Max-Planck-Straße zu einer Berührung zwischen einem Rennradfahrer und einem Fußgänger, die ihre parallel verlaufenden Wege benutzten. Der 25jährige Fußgänger unterhielt sich gestikulierend mit einem Freund, als ihn der 61jährige Radfahrer überholte. Eine Berührung am Arm brachte den Rennradfahrer ins Straucheln, worauf er stürzte und sich leichte Verletzungen zuzog. Am Fahrrad entstand ebenfalls ein Schaden.

Vandalismus im Kindergarten

Dörverden. Unbekannte hatten vermutlich in den Nächten zwischen Mittwoch und Samstag nichts Besseres zu tun, als mehrfach den Kindergarten in der Berliner Straße aufzusuchen und zu randalieren. Über Himmelfahrt wurden bei einer Gartenhütte alle Scheiben und Spielzeug zerstört. In der Nacht zu Samstag waren die Vandalen wieder da und verwüsteten weitere Spielzeuge, nachdem sie einen anderen Schuppen aufgebrochen hatten. Wer Hinweise zu den Tätern geben kann, wird gebeten, die Polizei Dörverden unter 04234/1325 zu kontaktieren.

Bereich PK Achim

Kanister mit unbekannter Flüssigkeit im Oyter See "geangelt"

Oyten. Am frühen Freitagabend wurden die Einsatzkräfte von Feuerwehr, DLRG und Polizei sowie der Gemeinde Oyten und der unteren Wasserbehörde des Landkreises Verden zum Oyter See gerufen. Nachdem ein Angler den Anker zu seinem Boot vom Grund des Sees lichtete, zog er zwei Kanister mit an die Oberfläche, welche an Seilen befestigt waren. Ein Behältnis konnte aufgebracht werden, das zweite sank wieder in Richtung Grund. Kurz darauf habe sich ein vermeintlicher Ölfilm auf der Gewässeroberfläche gebildet. Das Gewässer wurde in der Folge durch die freiwillige Feuerwehr Oyten befahren und nach Rückständen abgesucht. Es konnte hier kein Ölfilm mehr auf der Gewässeroberfläche festgestellt werden. Durch Taucher der DLRG Otterstedt wurde ein weiterer Plastikkanister geborgen und begutachtet. Die Ermittlungen der Polizei dauern an. Wer Hinweise zur Herkunft der Kanister geben kann, wird gebeten die Polizei Achim unter 04202/9960 zu kontaktieren.

Bereich ESD-BAB Langwedel

Keine polizeirelevanten Meldungen

Bereich PK Osterholz

Keine polizeirelevanten Meldungen

