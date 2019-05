Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: "Himmelfahrt"-Veranstaltungen aus polizeilicher Sicht

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

Landkreis Verden.

Im Rahmen diverser "Vatertagsveranstaltungen" am Donnerstag kam es zu mehren Polizeieinsätzen im Landkreis. Trotz eines zunächst unbeständigen Wetters waren viele Menschen auf den Straßen unterwegs. Zunehmend wird von der herrkömmlichen Radtour abgewichen und einzelne Gruppen sind gemeinsam zu Fuß mit einem Bollerwagen mit Wegverpflegung und Alkoholika unterwegs.

Im Umkreis der Veranstaltungen im Verdener Stadtzentrum und "Himmelfahrt in Daverden" kam es zu mehreren Körperverletzungen, zu denen die Polizei ausrücken musste.

In einem Fall hat ein 30-Jähriger einem 19-Jährigen durch einen Kopfstoß die Nase gebrochen. In einem anderen Fall hat ein 24-jähriger Mann den Anweisungen der Polizei Widerstand geleistet und einen Beamten verletzt: Nach einer Auseinandersetzung sollte der Mann in Gewahrsam genommen werden, er wehrte sich dagegen, beleidigte die Beamten und versuchte einen zu schlagen. Der Schlag verfehlte sein Ziel, jedoch zog sich ein anderer Beamter bei dem Gerangel leichte Verletzungen zu.

Für einen 21-Jährigen endete die Tour mit einer Strafanzeige: Er war am Nachmittag mit einem Aufsitzrasenmäher mit Anhänger auf der Straße unterwegs. Bei einer Kontrolle durch die Polizei fiel auf, dass der junge Mann mehr als ein Promille Alkohol in der Atemluft hatte. Nach Auswertung der Blutprobe steht das genaue Ergebnis fest. Auf den Mann kommt nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr zu.

Im Verdener Stadtgebiet fiel ein 36-jähriger Radfahrer ohne Licht einem Polizeibeamten in der Bahnhofstraße auf. Der Mann flüchtete zunächst, bei der anschließenden Kontrolle stellte sich heraus, dass der Mann unter starkem Alkoholeinfluss mit dem Rad unterwegs war. Laut mobilem Alkomaten hatte er 1,83 Promille Alkohol in der Atemluft. Die Auswertung der Blutprobe ergibt später Aufschluss über den genauen Wert. Auch auf den 36-Jährigen kommt nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr zu.

Innerhalb einer Gruppe Feiernder kam es im Trift zu einem Streit in dessen Verlauf ein 20-Jähriger mehrere Personen angriff und anschließend flüchtete.

Insgesamt spricht die Polizei vor dem Hintergrund der Vielzahl der Menschen, die am "Vatertag" im Landkreis unterwegs waren, von einem ruhigen Verlauf der Feierlichkeiten.

----------------------------------

Landkreis Osterholz.

Die Feierlichkeiten zum "Vatertag" im Landkreis Osterholz sind ruhig verlaufen und nur alkoholbedingte Ausfälle oder gar Straftaten sind verzeichnet worden.

Trotz eines zunächst unbeständigen Wetters waren viele Menschen auf den Straßen unterwegs. Insbesondere die etwa 2.000 Besucher der Groß-Veranstaltung "Open Air Worpswede" haben friedlich bis zum Abend gefeiert. Daneben fanden noch weitere Feierlichkeiten an unterschiedlichen Orten im Landkreis statt. Auch hier kann insgesamt von einem ruhigen Verlauf gesprochen werden, da alkoholbedingte Ausfälle an diesem Tag nahezu ausblieben.

