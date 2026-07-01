Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Schwerer Verkehrsunfall zwischen Auto und Fahrrad - Radfahrer lebensgefährlich verletzt

Oldenburg (ots)

Am heutigen Morgen kam es in Apen zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Fahrrad, bei dem ein 18-jähriger Radfahrer lebensgefährlich verletzt wurde.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr gegen 5:50 Uhr ein 60-jähriger Mann aus der Gemeinde Apen mit seinem VW die Ammerlandstraße in Fahrtrichtung Augustfehn. Im Kreuzungsbereich zur Hauptstraße überquerte zeitgleich ein 18-jähriger Fahrradfahrer, ebenfalls aus der Gemeinde Apen, die Kreuzung und missachtete nach bisherigen Erkenntnissen die Vorfahrt des VW-Fahrers. Die Ampel war zum Unfallzeitpunkt noch nicht in Betrieb.

Trotz einer sofort eingeleiteten Bremsung konnte der 60-Jährige einen Zusammenstoß nicht verhindern. Der 18-jährige Radfahrer erlitt lebensgefährliche Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Sowohl das Fahrrad als auch der VW wurden bei dem Unfall beschädigt.

Für die Unfallaufnahme musste der Kreuzungsbereich bis etwa 07:00 Uhr voll gesperrt werden. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an.

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