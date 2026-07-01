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Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Verkehrsunfall zwischen Auto und Fahrrad - Polizei sucht Zeugen

Oldenburg (ots)

Bereits am Montag, den 29. Juni 2026, kam es gegen 15:15 Uhr im Hoyersgang in Oldenburg zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Fahrrad. Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalls.

Nach bisherigen Erkenntnissen befand sich ein 57-jähriger Bremer mit seinem Audi im Hoyersgang und beabsichtigte, rückwärts auf eine Grundstückseinfahrt zu fahren. Zeitgleich befuhr ein Kind mit seinem Fahrrad den Hoyersgang.

Aus bislang nicht abschließend geklärten Gründen kam es zu einem Zusammenstoß zwischen dem Auto und dem Fahrrad. Das Fahrrad wurde unter dem Audi verkeilt. Das Kind erlitt dabei leichte Verletzungen.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur genauen Unfallursache aufgenommen und sucht Zeugen, die den Unfall beobachtet haben. Hinweise werden von der Polizei Oldenburg unter der 0441-7904115 entgegengenommen.(773359)

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland
Pressestelle
Jens Rodiek
Telefon: 0441/790-4004
E-Mail: pressestelle@pi-ol.polizei.niedersachsen.de
https://bit.ly/2tdxQao


https://twitter.com/polizei_ol

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell

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