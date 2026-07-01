Polizei Paderborn

POL-PB: Einbruch in Lagerhalle - Polizei sucht Zeugen

Hövelhof (ots)

(mh) Unbekannte Täter sind am frühen Dienstagmorgen, 30. Juni, zwischen 01.40 Uhr und 03.05 Uhr, in ein Unternehmen an der Industriestraße in Hövelhof eingebrochen. Die Polizei sucht Zeugen.

Wie Kameraaufnahmen zeigen, beschädigten die Diebe ein Rolltor, um in eine Fertigungshalle zu gelangen. Für den Abtransport des Diebesguts müssen die Täter ein Fahrzeug genutzt haben. Sie flüchteten im Anschluss in Richtung Gütersloher Straße.

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, sich über die Rufnummer 05251 306-0 zu melden.

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