Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Verkehrsunfall mit drei verletzten Personen und Vollsperrung

Oldenburg (ots)

Am Montag, den 29.06.2026, gegen 12:50 Uhr, ereignete sich in Westerstede-Mansie auf der Westersteder Straße ein schwerer Verkehrsunfall, in dessen Folge die Westersteder Straße insgesamt ca. 90 Minuten lang vollgesperrt war.

Eine 23-jährige Westerstederin befuhr mit ihrem PKW die o.a. Straße in Fahrtrichtung Westerstede, als es in Höhe der Zentraldeponie Mansie zum Konflikt mit dem PKW einer entgegenkommenden, 64-jährigen Friesoytherin kam. Es kam zum Zusammenstoß zwischen beiden Fahrzeugen, beide gerieten ins Schleudern, kamen von der Fahrbahn ab und kamen in Fahrtrichtung Ocholt im rechten Seitenraum zum Liegen.

Im Fahrzeug der Friesoytherin wurde der 66-jährige männliche Beifahrer aus Friesoythe eingeklemmt und musste unter Einsatz von technischem Gerät durch die Feuerwehren Westerstede, Ocholt und Hollwege aus dem PKW befreit werden. Alle drei unfallbeteiligten Personen wurden in die umliegenden Krankenhäuser verbracht.

Beide PKW wurden totalbeschädigt per Kran geborgen, auf der Fahrbahn waren Betriebsstoffe ausgelaufen. Es entstand ein Gesamtschaden in mittlerer fünfstelliger Höhe.

Eventuelle Unfallzeugen werden gebeten, sich unter Tel. 04488/833-0 bei der Polizei in Westerstede zu melden.

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