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Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Kleinbrände im Ammerland

Oldenburg (ots)

Mehrere Kleinbrände im Bereich Bad Zwischenahn Dreibergen

In den frühen Morgenstunden des Samstags, den 27.06. kam es im Bad Zwischenahner Ortsteil Dreibergen zu mehreren Kleinbränden mit Sachschaden. Zunächst wurde gegen 00:11 Uhr an der Dreiberger Straße der Brand eines Altkleider-Containers gemeldet. Im weiteren Verlauf der Nacht wurden an der Dreiberger Straße zwischen 02:30 Uhr und 02:40 Uhr insgesamt drei weitere Brände gemeldet. Hier standen ein Strandkorb sowie zwei Informationsschilder in Brand, die Gegenstände wurden durch das Feuer zerstört. Sämtliche Brände konnten durch die eingesetzte Ortsfeuerwehr mit einfachen Mitteln gelöscht werden. Der Gesamtschaden der einzelnen Brände beläuft sich auf ca. 4.000EUR. Die polizeilichen Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zu den Bränden geben können, werden gebeten, sich unter 04403/927-0 bei der Polizei Bad Zwischenahn zu melden.

(763651, 763689, 763733, 763760)

Brand eines Verschlages zur Abfalllagerung in Westerstede

Am frühen Morgen des Samstags, den 27.06. wurde gegen 03:25 Uhr an der Grundschule in der Von-Weber-Straße in Westerstede der Brand eines dortigen Verschlages zur Aufbewahrung von Abfällen gemeldet. Der Brand konnte durch die eingesetzte Feuerwehr unter Kontrolle gebracht werden, ein Übergreifen auf den unmittelbar angrenzenden mit Bäumen bewachsenen Grünstreifen wurde verhindert. Der Verschlag brannte zu großen Teilen aus. Der Schaden wird auf ca. 6.000 EUR geschätzt. Ein Zusammenhang mit den zuvor im Bereich Dreibergen gemeldeten Bränden kann nicht ausgeschlossen werden, die polizeilichen Ermittlungen dauern an. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zu den Bränden geben können, werden gebeten, sich unter 04488/833-0 bei der Polizei Westerstede zu melden.

(763628)

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland
Einsatz- und Streifendienst 1
Dienstschichtleiter
Telefon: 0441/790-4117
https://bit.ly/2tdxQao


https://twitter.com/polizei_ol

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell

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