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Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Sattelzug flüchtet nach Verkehrsunfall auf A 29
Zeugen gesucht

Oldenburg (ots)

Am 26.06.2026 gegen 16:50 Uhr kam es auf der A 29 im Bereich Rastede zu einem Verkehrsunfall. Zwei Sattelzüge befuhren hintereinander das Autobahnkreuz Oldenburg-Nord und wechselten auf die A 29 Richtung Osnabrück. Während sich der erste Sattelzug gerade auf die A 29 eingefädelt hatte, setzte der nachfolgende Sattelzug sofort zum Überholen an und scherte nach links aus. Ein von hinten herannahender Fahrer eines grauen VW Caddy musste dadurch ausweichen und schleuderte in die Außenschutzplanken. Es entstand ein Gesamtschaden von geschätzten 7.000 EUR. Beide Sattelzüge fuhren weiter.

Die Polizei sucht daher Zeugen. Wer Hinweise zu den beiden Sattelzügen geben kann, melde sich bei der Autobahnpolizei Oldenburg unter Tel. 04402-9330.

++761978++

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland
PK BAB Oldenburg
Telefon: +49(0)4402-933 115
E-Mail: pressestelle@pi-ol.polizei.niedersachsen.de
https://bit.ly/2tdxQao


https://twitter.com/polizei_ol

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell

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