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Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Zwei Fahrten unter Alkoholeinfluss festgestellt

Oldenburg (ots)

Am gestrigen Tag wurden durch die Polizei zwei Trunkenheitsfahrten festgestellt, wobei in einem Fall zusätzlich ein Verkehrsunfall verursacht wurde.

Gegen 15:15 Uhr wurde der Polizei ein Verkehrsunfall im Bereich Edewecht gemeldet.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 27-jähriger Mann aus dem Ammerland mit seinem Fahrrad den Bachmannsweg in Richtung Husbäke. Im Einmündungsbereich zur Industriestraße fuhr der Radfahrer auf die Fahrbahn und missachtete dabei die Vorfahrt eines 41-jährigen Autofahrers aus dem Landkreis Wittmund, der den Bachmannsweg in Richtung Edewecht befuhr.

Es kam zum Zusammenstoß zwischen dem Fahrrad und dem BMW. Der Radfahrer erlitt leichte Verletzungen und wurde durch den Rettungsdienst vor Ort versorgt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die Beamten bei dem 27-Jährigen Alkoholgeruch fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von nahezu 1,5 Promille. Es wurde hierauf eine Blutprobe entnommen und gegen den Radfahrer ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet.

Am gestrigen Abend gegen 23:45 Uhr befand sich dann in Oldenburg eine Funkstreifenwagenbesatzung auf dem Stau und fuhr in Richtung Kaiserstraße. Vor dem Streifenwagen fuhr ein Smart, dessen Fahrerin eine rote Ampel missachtete.

Die Polizeibeamten schalteten daraufhin das Blaulicht ein und gaben Anhaltesignale. Die Fahrerin setzte ihre Fahrt jedoch zunächst fort und überfuhr eine weitere rote Ampel. Das Fahrzeug konnte schließlich in der Osterstraße kontrolliert werden.

Bei der Kontrolle stellten die Beamten Alkoholgeruch bei der 48-jährigen Fahrerin aus dem Ammerland fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von nahezu 1,3 Promille. Daraufhin wurde eine Blutprobe durch einen Arzt entnommen und der Führerschein der Fahrerin sichergestellt. Gegen die 48-Jährige wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland
Pressestelle
Jens Rodiek
Telefon: 0441/790-4004
E-Mail: pressestelle@pi-ol.polizei.niedersachsen.de
https://bit.ly/2tdxQao


https://twitter.com/polizei_ol

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell

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