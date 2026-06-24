Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Verkehrsunfall auf der Autobahn 28 - Zeugen gesucht

Oldenburg (ots)

Auf der Autobahn 28 kam es heute Morgen zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Lkw und einem Pkw. Die Polizei sucht Zeugen.

Heute Morgen, gegen 09:50 Uhr, befuhren ein weißer Tesla und ein unbeladener Autotransporter die A28 in Richtung Leer. In Höhe der Anschlussstelle Zwischenahner Meer kollidierten die beiden Fahrzeuge.

Der 42-jährige Teslafahrer aus dem Landkreis Oldenburg zog sich durch die Airbag-Auslösung leichte Handverletzungen zu. Der Tesla war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Lkw konnte die Fahrt aus eigener Kraft fortsetzen.

Beide Fahrer hielten an der Unfallstelle an. Da sich die Fahrer jedoch gegensätzlich zum Unfallhergang äußerten, sucht die Polizei nun nach Unfallzeugen.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben werden gebeten, sich bei der Autobahnpolizei Oldenburg unter 04402-9330 zu melden. (750084)

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