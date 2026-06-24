PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Verkehrsunfall auf der Autobahn 28 - Zeugen gesucht

Oldenburg (ots)

Auf der Autobahn 28 kam es heute Morgen zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Lkw und einem Pkw. Die Polizei sucht Zeugen.

Heute Morgen, gegen 09:50 Uhr, befuhren ein weißer Tesla und ein unbeladener Autotransporter die A28 in Richtung Leer. In Höhe der Anschlussstelle Zwischenahner Meer kollidierten die beiden Fahrzeuge.

Der 42-jährige Teslafahrer aus dem Landkreis Oldenburg zog sich durch die Airbag-Auslösung leichte Handverletzungen zu. Der Tesla war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Lkw konnte die Fahrt aus eigener Kraft fortsetzen.

Beide Fahrer hielten an der Unfallstelle an. Da sich die Fahrer jedoch gegensätzlich zum Unfallhergang äußerten, sucht die Polizei nun nach Unfallzeugen.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben werden gebeten, sich bei der Autobahnpolizei Oldenburg unter 04402-9330 zu melden. (750084)

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland
Pressestelle
Jens Rodiek
Telefon: 0441/790-4004
E-Mail: pressestelle@pi-ol.polizei.niedersachsen.de
https://bit.ly/2tdxQao


https://twitter.com/polizei_ol

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland
Alle Meldungen Alle
  • 23.06.2026 – 11:14

    POL-OL: Versuchtes Tötungsdelikt am Oldenburger Bahnhof - Tatverdächtiger festgenommen

    Oldenburg (ots) - Nach einer körperlichen Auseinandersetzung im Bereich des Oldenburger Bahnhofs am gestrigen Nachmittag hat die Polizei einen 36-jährigen Tatverdächtigen vorläufig festgenommen. Gegen diesen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen eines versuchten Tötungsdeliktes eingeleitet. Gegen 14:00 Uhr wurde der Polizei eine körperliche Auseinandersetzung im ...

    mehr
  • 23.06.2026 – 10:02

    POL-OL: Polizei sucht Zeugen nach mehreren Mülltonnenbränden

    Oldenburg (ots) - In den vergangenen Tagen kam es im Bereich der Liegnitzer Straße und der Görlitzer Straße zu insgesamt vier bekannten Bränden an Mülltonnen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand geht die Polizei von vorsätzlichen Brandstiftungen aus und bittet um Zeugenhinweise. Die ersten beiden Taten ereigneten sich am Freitag, 19. Juni, gegen 1:50 Uhr. Sowohl in der Görlitzer Straße als auch in der Liegnitzer ...

    mehr
  • 22.06.2026 – 13:59

    POL-OL: Brand zweier Autos in der Voßstraße - Zeugen gesucht

    Oldenburg (ots) - Die Polizei ermittelt nach einem Fahrzeugbrand in der Nacht von Samstag auf Sonntag im Bereich der Voßstraße in Oldenburg. Nach bisherigen Erkenntnissen gerieten in der Zeit zwischen 23:30 Uhr und etwa 02:30 Uhr ein geparkter gelber Transporter sowie ein dahinter abgestellter blauer Citroen in Brand. Die Feuerwehr konnte das Feuer schnell bekämpfen und löschen. Der Transporter brannte jedoch ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren