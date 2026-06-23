Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Versuchtes Tötungsdelikt am Oldenburger Bahnhof - Tatverdächtiger festgenommen

Oldenburg (ots)

Nach einer körperlichen Auseinandersetzung im Bereich des Oldenburger Bahnhofs am gestrigen Nachmittag hat die Polizei einen 36-jährigen Tatverdächtigen vorläufig festgenommen. Gegen diesen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen eines versuchten Tötungsdeliktes eingeleitet.

Gegen 14:00 Uhr wurde der Polizei eine körperliche Auseinandersetzung im Bereich des Oldenburger Bahnhofs gemeldet. Nach ersten Hinweisen soll ein Mann einen anderen Person geschlagen haben und anschließend geflüchtet sein.

Umgehend wurden mehrere Streifenwagen zum Einsatzort entsandt. Dank der Hinweise mehrerer Zeugen konnte der Tatverdächtige schnell als ein polizeibekannter 36-jähriger Mann identifiziert werden. Dieser wurde kurze Zeit später im Nahbereich angetroffen und kontrolliert. Zeitgleich nahmen Beamte den Sachverhalt auf. Die Aussagen erhärteten den Verdacht, dass das 33-jährige Opfer zunächst mehrfach geschlagen und anschließend am Boden liegend mehrfach mit dem Fuß gegen den Kopf getreten worden war.

Der Sachverhalt wurde daraufhin der Staatsanwaltschaft Oldenburg vorgetragen. Diese stufte den Vorgang als versuchten Totschlag ein. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde der 36-Jährige vorläufig festgenommen und eine Blutprobe auf Grund einer Beeinflussung durch Alkohol entnommen.

Das 33-jährige Opfer wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Dieses konnte der Mann zwischenzeitlich wieder verlassen.

Aufgrund der psychischen Verfassung des Tatverdächtigen wurde dieser noch am gestrigen Abend zwangsweise in eine psychiatrische Klinik eingewiesen. Er soll im Laufe des heutigen Tages einem Haftrichter beim Amtsgericht Oldenburg vorgeführt werden.

Die Polizei bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, sich unter der 0441-7904115 zu melden. (740573)

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