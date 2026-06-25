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Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Ermittlungen nach zwei Bränden im Stadtgebiet aufgenommen

Oldenburg (ots)

In der vergangenen Nacht kam es im Stadtgebiet zu zwei Bränden. Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise.

Gegen 00:45 Uhr wurden Polizei und Feuerwehr zu einem Brand im Banater Weg alarmiert. Nach bisherigen Erkenntnissen geriet aus bislang ungeklärter Ursache ein im Bereich einer Baustelle gelagertes Paket mit Dämmwolle in Brand. Das Feuer griff anschließend auf eine angrenzende Hecke über. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen und ein weiteres Ausbreiten verhindern. Es entstand ein nicht unerheblicher Sachschaden.

Nur wenige Minuten später, gegen 00:55 Uhr, wurde ein weiterer Brand gemeldet. In der Alexanderstraße, im Nahbereich der Bahnstrecke, gerieten mehrere Mülltonnen in Brand. Die Mülltonnen wurden durch das Feuer vollständig zerstört.

Aufgrund der räumlichen und zeitlichen Nähe kann ein Zusammenhang derzeit nicht ausgeschlossen werden. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Personen, die in der Nacht Beobachtungen im Bereich des Banater Weges oder der Alexanderstraße gemacht haben werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 0441-7904115 zu melden.(753120)

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland
Pressestelle
Jens Rodiek
Telefon: 0441/790-4004
E-Mail: pressestelle@pi-ol.polizei.niedersachsen.de
https://bit.ly/2tdxQao


https://twitter.com/polizei_ol

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell

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